Davis Cup: Selbst Musetti und Berrettini haben sich wieder lieb

Italien steht zum vierten Mal in Folge im Davis-Cup-Finale. Der Teamgeist scheint rechtzeitig zurückgekehrt zu sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.11.2026, 09:04 Uhr

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© Getty Images Lorenzo Musetti und Matteo Berrettini feierten den Finaleinzug

von Nikolaus Fink aus Bologna

Was ein Davis Cup im eigenen Land doch alles bewirken kann. Nachdem sich Lorenzo Musetti und Matteo Berrettini zu Wochenbeginn noch offensichtlich aus dem Weg gegangen waren, war an diesem Freitagabend in Bologna alles anders. Für die jüngsten Streitigkeiten, die in den heimischen Gazzetten erhebliche Zweifel am Teamgeist hatten aufkommen lassen, war plötzlich kein Platz mehr.

Musetti und Berrettini lagen sich unmittelbar nach dem hochdramatischen 2:1-Erfolg gegen Tschechien in den Armen und jubelten euphorisch über Italiens vierten Finaleinzug in Serie. “Das bedeutet mir so viel”, sagte Musetti, der mit seinem Einzelsieg über Jakub Mensik sowie dem Doppelerfolg an Andrea Vavassoris Seite zum Helden avanciert war, in der Pressekonferenz. “Heute ist für mich ein besonderer Tag.”

Cobolli kassierte sechste Niederlage en suite

Bei den Davis-Cup-Erfolgen 2023 und 2024 war Musetti zwar Teil des Teams, Sieg gelang ihm dabei aber keiner. “Es ist immer irgendwie frustrierend, wenn man seine Mannschaft nicht richtig unterstützen kann”, erklärte der 24-Jährige. Im Vorjahr war Musetti in Bologna gar nicht erst dabei.

Angesichts Flavio Cobollis Formkrise – der French-Open-Finalist kassierte gegen Lehecka seine sechste Niederlage am Stück – kommt Musetti bei der Davis-Cup-Finalrunde diesmal eine ganz besondere Rolle zu. Dessen ist sich wohl auch Berrettini bewusst, der im Halbfinale über seinen Schatten sprang und dem Weltranglisten-27. im Einzel gegen Mensik immer wieder Tipps mit auf den Weg gab.

“Waren bereit, auf dem Platz zu sterben”

Kapitän Filippo Volandri machte den (zurückgewonnenen) Teamgeist für den neuerlichen Finaleinzug verantwortlich. “Ich bin super stolz auf diese Jungs – nicht nur auf diejenigen, die gespielt haben, sondern auch auf diejenigen, die nicht gespielt haben”, sagte der 45-Jährige. “Ich glaube, letztendlich haben wir es mehr verdient. Wir haben auf dem Platz mehr Herz gezeigt. Wir waren bereit, auf dem Platz zu sterben.”

“Unser Fokus liegt darauf, etwas zu schaffen und zusammenzuhalten”, ergänzte Musetti. Diese Einstellung ist von den Hausherren auch im Finale am Sonntag zu erwarten. Dort könnte es gegen die von Carlos Alcaraz angeführten Spanier gehen. Was wohl auch bedeuten würde, dass Musetti erneut die Kohlen aus dem Feuer holen müsste. Mit Berrettini als Unterstützer in der Box.