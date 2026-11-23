Billie Jean King Cup: Die USA bleiben im Konzert der Großen dabei

Die USA mit Spitzenspielerin Coco Gauff haben in den Relegationsspielen im Billie Jean King Cup nichts anbrennen lassen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.11.2026, 10:03 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff und die USA spielen im kommenden Jahr wieder um den Titel im Billie Jean King Cup mit

Ganz spät im Tennisjahr 2026 ist für ein paar Nationen doch noch einiges auf dem Spiel gestanden. Genauer: Die Berechtigung, in der kommenden Saison um den Titel im Billie Jean King Cup mitzuspielen. Das prominenteste Team, das sich über die Relegation retten musste, war sicherlich jenes der USA. Und Coco Gauff, Ann Li und Taylor Townsend ließen beim 4:0 gegen Ungarn in Delray Beach auch nichts anbrennen.

Nicht gut lief es dagegen für die Schweiz, die ohne Belinda Bencic nach Thailand gereist war. Die Eidgenossen müssen nach dem 1:3 in die zweite Liga des traditionsreichsten Mannschafts-Wettbewerbs bei den Frauen.

Australien hielt sich beim 4:0 gegen Frankreich derweil ebenso schadlos wie Japan beim 4:0 gegen Argentinien und Slowenien gegen Indonesien, wo ebenfalls alle vier Partien an die Europäerinnen gingen. Komplettiert werden die sieben Nationen, die im kommenden Jahr in der Weltgruppe mitspielen, noch von Brasilien (3:2 gegen Kanada) und Polen (3:2 gegen Schweden).

Der Titel im Billie Jean King Cup 2026 ist ja schon seit einigen Wochen vergeben. Den konnten sich die Tschechinnen mit einem Finalsieg gegen die Ukrainer holen. Ausgetragen wurde die Finalrunde in Shenzhen.