„Court Supremes“ von Porsche: Eine Hommage an das Frauentennis

Leidenschaft und Leistung, Dynamik und Ästhetik: Das Projekt „Court Supremes“ von Porsche mit der Fotografin Radka Leitmeritz zeigt einige der größten Spielerinnen der WTA-Tour in einem neuen Licht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2021, 16:38 Uhr

© Radka Leitmeritz Maria Sakkari

Drei Linkshänderinnen, die jeweils in Wimbledon triumphiert haben: „Court Supremes“ bringt die legendäre Martina Navratilova mit Petra Kvitova (in London zweimal erfolgreich) und Porsche Markenbotschafterin Angelique Kerber, die an der Church Road 2018 triumphiert hatte, zusammen. Gezeigt wurde die Serie von Bildern der Fotografin Radka Leitmeritz erstmals vor wenigen Wochen beim WTA-Tour-250-Event in Cluj-Napoca.

Dieses Trio, aber auch Julia Görges, die von der in Prag beheimateten Leitmeritz fotografiert wurde, vereint auch eine besondere Beziehung zum Porsche Tennis Grand Prix: Navratilova hält mit sechs Einzel-Titeln den Rekord in Stuttgart (bzw. in den ersten Jahren in Filderstadt), Kerber gewann in der Porsche Arena 2015 und 2016, Kvitova 2019. Und Julia Görges hat 2011 ihrer grandiosen Karriere mit dem Finalerfolg gegen Caroline Wozniacki so richtig Schwung mitgegeben.

„Die Art und Weise, in der Radka Leitmeritz diese Powerfrauen des Tennissports präsentiert, reflektiert viele der Gründe, warum Porsche seit 1978 ein engagierter Partner des Frauentennis ist“, erklärte Patrick Eble, Marketing-Chef von Porsche für Zentral- und Osteuropa. „Ihre Leidenschaft und Liebe zu Details korrelieren mit dem Kern der Marke Porsche hervorragend. Wir freuen uns darauf, wie sich dieses Projekt entwickelt, und dass wir der Welt diese inspirierenden Bilder zeigen können.“

Radka Leitmeritz hat schon für die Vogue, Elle oder Harper´s Bazaar fotografiert. Und ist mit einem klaren Plan an das „Court Supremes“ Projekt herangegangen. „Ich mache keine typischen Match-Fotos“, sagte Leitmeritz. „Mein Ziel ist es, die Stärke und die Eleganz der Spielerinnen mit anderen zu teilen. Als eine ständige Balance zwischen Performance und Weiblichkeit.“

Mit Aryna Sabalenka, Victoria Azarenka, Maria Sakkari, Barbora Strycova, Olympia-Silbermedaillengewinnern Marketa Vondrousova, Yulia Putintseva, Karolina Muchova, French-Open-Siegerin Iga Swiatek und der Bronze-Gewinnerin von Tokio Elina Svitolina sind weitere absolute Spitzenspielerinnen bei „Court Supremes“ zu sehen.

Hier gibt es die gesamte Fotogalerie zu sehen