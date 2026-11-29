Davis Cup: Ausgleich! Carlos Alcaraz lässt Flavio Cobolli abblitzen

Die Entscheidung im Davis-Cup-Finale zwischen Italien und Spanien fällt im Doppel. Carlos Alcaraz gewann sein Einzel gegen Flavio Cobolli in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.11.2026, 20:49 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz gewann in zwei Sätzen

Carlos Alcaraz hat im Davis-Cup-Finale zwischen Italien und Spanien auf 1:1 gestellt. Der siebenfache Grand-Slam-Champion besiegte Flavio Cobolli im Spitzeneinzel mit 6:2 und 7:6 (4). Zuvor hatte Lorenzo Musetti die Hausherren mit einem Dreisatzerfolg über Rafael Jodar in Führung gebracht.

Alcaraz legte gegen Cobolli etwas nervös los, schaffte im fünften Game aber das erste Break zum 3:2. Damit bekam der Weltranglistendritte das Geschehen in den Griff, nach rund 30 Minuten tütete Alcaraz den ersten Satz mit 6:2 ein.

Alcaraz spielt auch im Doppel

Alcaraz nahm Cobolli auch im zweiten Durchgang den Aufschlag zum 3:2 ab und fand beim Stand von 5:4 zwei Matchbälle vor. Der Italiener wehrte diese ab und breakte unter großem Jubel zum 5:5. Alcaraz ließ sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen, spielte einen konzentrierten Tiebreak und fixierte nach 1:32 Stunden Spielzeit per Ass seinen 16. Sieg in Folge.

Die Entscheidung zwischen Italien und Spanien fällt damit im Doppel. In diesem treffen Musetti/Andrea Vavassori auf Alcaraz/Marcel Granollers. Italien peilt den vierten Triumph in Folge an, für Spanien geht es um den ersten Titel seit 2019.