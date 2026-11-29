Davis Cup: Reagiert Volandri fürs Finale auf Cobolli-Delle?

Mit einem hartumkämpften 2:1-Erfolg gegen Tschechien fixierte das italienische Team beim Davis-Cup-Finalturnier den vierten Endspieleinzug im Wettbewerb in Folge. Doch nach zwei Niederlagen von Flavio Cobolli könnte Team-Kapitän Filippo Volandri für das Finale gegen Spanien durchaus eine Personal-Rochade bei den Einzel-Spielern in Erwägung ziehen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.11.2026, 20:20 Uhr

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Für das Finale gegen Spanien könnte der italienische Davis-Cup-Kapitän Filippo Volandri bei der Aufstellung noch die ein oder andere Überraschung in petto haben.

Riesig war der Jubel des italienischen Heimpublikums in der BolognaFiere, als Lorenzo Musetti und Andrea Vavassori im entscheidenden Doppel das Duo Tomas Machac/Jiri Lehecka im Tiebreak des dritten Durchgangs besiegen und dadurch mit dem 2:1-Erfolg gegen Tschechien den vierten Finaleinzug in Folge im Davis-Cup-Wettbewerb besiegeln konnten. Doch ein italienischer Spieler dürfte sich trotz der riesigen Siegeseuphorie bereits insgeheim Gedanken gemacht haben, ob er denn im erreichten Endspiel gegen Spanien überhaupt zum Zug kommen wird.

Denn in seiner bislang erfolgreichsten Spielzeit mit dem Erreichen des Endspiels bei den French Open und dem Klettern auf Weltranglistenposition 6, garniert mit der erstmaligen Teilnahme bei den ATP Finals, scheint Flavio Cobolli am Saisonende etwas der Sprit auszugehen. Nach seiner Niederlage in Wien, wo er gegen seinen „römischen Landsmann“ Matteo Berrettini verletzungsbedingt aufgeben musste, setzte es für den 24-Jährigen vor heimischem Publikum drei Niederlagen in der Vorrundengruppe der ATP-Finals in Turin und bislang zwei Niederlagen beim Davis-Cup-Finalturnier gegen den Südkoreaner Soonwoo Kwon und den Tschechen Jiri Lehecka.

Bei einem Verzicht auf Cobolli würde der sicherlich gesetzte Lorenzo Musetti in der Final-Partie auf die 1er-Position für ein Duell gegen den eh wohl schwer bezwingbaren Alcaraz rücken und somit einem Duell gegen Rafael Jodar aus dem Weg gehen, dem er in dieser Saison bei den bislang einzigen beiden Aufeinandertreffen unterlegen war. Als Alternativen könnte Volandri gegen Jodar entweder Matteo Berrettini oder Luciano Darderi aus dem Hut zaubern. Während der 30-jährige Berrettini auf der Tour bislang noch nie die Schläger mit dem Spanier kreuzte, kann Darderi einen Erfolg gegen den 20-jährigen beim Heim-Masters in Rom vorweisen. Doch nicht nur Volandri dürfte die Stärken des 24-Jährigen eher dem roten Sandbelag zuordnen und sich deshalb auch bis kurz vor der finalen Nominierung den Kopf darüber zerbrechen.

Hier die Ergebnisse des Davis-Cup-Final-8 in Bologna