Davis Cup: 1:0 Spanien! Rafael Jodar lässt Cameron Norrie nur kurz hoffen

Spanien liegt im Davis-Cup-Halbfinale gegen Großbritannien in Führung. Rafael Jodar gewann gegen Cameron Norrie in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.11.2026, 13:54 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar zeigte eine beeindruckende Leistung

Rafael Jodar hat das spanische Davis-Cup-Team dem Einzug ins Finale ein großes Stück nähergebracht. Der 20-Jährige feierte im ersten Einzel des Länderkampfs gegen Großbritannien einen 6:2 und 7:5-Erfolg über Cameron Norrie.

Jodar, der in diesem Jahr schon zweimal glatt gegen Norrie gewonnen hatte, legte in der BolognaFiere Arena brillant los und nahm dem Briten im ersten Satz zweimal den Aufschlag ab. Mit dem Break zum 2:1 bog der Spanier im zweiten Satz vermeintlich früh auf die Siegerstraße ab, Norrie schlug jedoch zum 4:4 zurück. Die Wende war damit allerdings nicht eingeleitet, Jodar breakte zum 6:5 und verwertete kurz darauf seinen zweiten Matchball zum 6:2 und 7:5-Erfolg.

“Spanien zu repräsentieren, ist immer besonders. Ich bin sehr glücklich über den Sieg ” sagte Jodar im On-Court-Interview. Superstar Carlos Alcaraz kann für die Iberer damit bereits alles klarmachen. Der siebenfache Grand-Slam-Champion, der im Viertelfinale gegen Österreich noch pausiert hatte, bekommt es im Spitzensingle mit Arthur Fery zu tun. Der Sieger des zweiten Halbfinals trifft im Endspiel am Sonntag auf Titelverteidiger Italien.