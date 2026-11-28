Davis Cup: Carlos Alcaraz fixiert Traumfinale gegen Italien

Carlos Alcaraz hat mit einem glatten Zweisatzerfolg über Arthur Fery Spaniens Halbfinalerfolg gegen Großbritannien fixert. Im Endspiel treffen die Iberer auf den dreifachen Titelverteidiger Italien.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.11.2026, 15:33 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz brachte Spanien ins Endspiel

Superstar Carlos Alcaraz hat bei der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna den Finaleinzug des spanischen Teams fixiert. Der Weltranglistendritte fertigte den Briten Arthur Fery im Spitzeneinzel mit 6:2 und 6:1 ab. Rafael Jodar hatte die Auswahl von David Ferrer mit einem Zweisatzerfolg über Cameron Norrie in Führung gebracht.

Viel Anlaufzeit benötigte Alcaraz bei seinem ersten Auftritt in der BolognaFiere Arena nicht. Der siebenfache Grand-Slam-Champion nahm Fery dessen erstes Aufschlagspiel ab und legte ein weiteres Break zum 5:1 nach. Dass er sich danach ein schwaches Servicegame leistete, blieb folgenlos: Nach 39 Minuten tütete Alcaraz per Stopp das 6:2 ein.

Neuauflage des Vorjahresendspiels

Alcaraz, dem der Davis Cup in seiner Titelsammlung noch fehlt, ließ auch im zweiten Satz nicht locker. Der 23-Jährige ging mit 3:0 in Führung und sorgte mit dem Break zum 5:1 für die endgültige Entscheidung. Nach 1:12 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball zum völlig ungefährdeten 6:2 und 6:1-Erfolg. “Es ist ein großes Privileg für mich, hier zu sein”, sagte Alcaraz nach seinem 15. Sieg in Folge.

Im Finale treffen die Iberer am Sonntag auf Italien, das sich am Freitag im ersten Halbfinale gegen Tschechien mit 2:1 behauptet hatte. Im Vorjahr gewannen die Hausherren das Finale gegen Spanien dank Erfolgen von Matteo Berrettini und Flavio Cobolli mit 2:0. Damals war Alcaraz nicht Teil des spanischen Teams. “Der Sonntag wird für uns ein sehr wichtiger Tag sein”, so der 23-Jährige.