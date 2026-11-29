"Wahrscheinlich einer der wichtigsten Tage meines Lebens": Carlos Alcaraz fiebert Finale entgegen

Carlos Alcaraz könnte sich heute einen Kindheitstraum erfüllen. Für den siebenfachen Grand-Slam-Champion ist das Davis-Cup-Finale gegen Italien “wahrscheinlich einer der wichtigsten Tage” seines Lebens.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.11.2026, 23:41 Uhr

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz ließ Arthur Fery im Halbfinale keine Chance

von Nikolaus Fink aus Bologna

Lange bekamen die Fans in Bologna Carlos Alcaraz am Samstag nicht zu sehen. Nach nur 72 Minuten hatte der Weltranglistendritte seinen Arbeitstag auch schon wieder beendet, der Brite Arthur Fery war beim 6:2 und 6:1-Erfolg erwartungsgemäß chancenlos geblieben. “Ich bin einfach wirklich, wirklich froh, dass ich mir die Chance erkämpft habe, in einem Davis-Cup-Finale zu spielen”, strahlte Alcaraz in der Pressekonferenz nach dem Match.

Am Sonntag könnte Alcaraz seiner ohnehin schon unglaublichen Titelsammlung eine weitere Trophäe hinzufügen. Während es für die Spanier um ihren insgesamt siebten Titel im traditionsreichen Nationenwettbewerb geht, wäre es für Alcaraz der erste Erfolg: "Für mich ist es schon seit meiner Kindheit ein Traum, einmal in dieser Position zu sein."

Angesichts Alcaraz' sensationeller Form - der 23-Jährige gewann gegen Fery sein 15. Match en suite - werden die Spanier das Endspiel als Favorit in Angriff nehmen. Der dreifache Titelverteidiger Italien baut indes auf den Heimvorteil. “Was auch immer morgen passiert, wir werden es angehen”, kündigte Alcaraz am Samstagabend an.

Alcaraz mit Doppelschicht?

Das Vorjahresendspiel gewann Italien gegen Spanien mit 2:0, Alcaraz war damals wegen einer Verletzung nicht dabei. “Das war nicht leicht für mich”, erinnerte sich der siebenfache Grand-Slam-Champion an seine vorzeitige Abreise aus Bologna. “Dieses Jahr werde ich versuchen, dem Team zu helfen, den Pokal zu holen.”

Bei diesem Unterfangen könnte auf Alcaraz am Sonntag möglicherweise eine Doppelschicht zukommen. Er würde beim Stand von 1:1 “zu 100 Prozent” auf den Platz gehen, sollten es die Umstände nach seinem Einzel erlauben: “Es ist der letzte Tag der Saison. Und wahrscheinlich einer der wichtigsten Tage meines Lebens.”