Davis Cup: Schock für Spanien - Alcaraz ist raus!

Was viele befürchtet hatten, ist nun offiziell: Carlos Alcaraz wird Spanien in Bologna nicht unterstützen können. Die Oberschenkelverletzung aus dem ATP-Finals-Endspiel zwingt den Weltranglistenersten zum Rückzug.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 18.11.2025, 10:35 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz bestätigt seine Verletzung

Nach seiner Verletzung im Finale der ATP Finals gegen Jannik Sinner reiste Carlos Alcaraz zunächst dennoch nach Bologna, um sich dem spanischen Davis-Cup-Team anzuschließen. Die Hoffnung auf Entwarnung erfüllte sich jedoch nicht: Die medizinischen Untersuchungen bestätigten ein Ödem im rechten Hamstring, verbunden mit einer ausgeprägten muskulären Überlastung. Spaniens Nummer 1 muss damit für das Duell gegen Tschechien passen.

Traurige Heimreise

In einem persönlichen Statement fand Alcaraz ungewohnt emotionale Worte. Für Spanien zu spielen, sei für ihn “das Größte”, betonte er. Stattdessen trete er nun tief enttäuscht die Heimreise nach Spanien an. Er werde seinen Teamkollegen aber die Daumen drücken. Sein Saisonende hatte sich Alcaraz sicher anders vorgestellt.

Umbau im spanischen Einzel

Mit dem Ausfall ihres Topspielers muss Spanien umplanen. Gegen Tschechien am Donnerstag werden voraussichtlich Jaume Munar und Pablo Carreno Busta die Einzel bestreiten. Im Doppel sollen Marcel Granollers und Pedro Martinez die Verantwortung übernehmen.

Weg durch das Finalturnier

Der spanische Kader geht damit durchaus geschwächt in die Final 8, trifft aber immerhin auf eine lösbare Aufgabe. Der Gewinner des Duells mit Tschechien trifft auf Argentinien oder Deutschland. Im oberen Ast des Tableaus stehen Italien – Champions der vergangenen zwei Jahre – sowie Österreich, Frankreich und Belgien bereit.