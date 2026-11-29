Davis Cup: Deutschland gastiert in Kroatien, Österreich in Serbien

Deutschland muss in der ersten Qualifikationsrunde des Davis Cup 2027 nach Kroatien. Österreich gastiert in Serbien.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.11.2026, 12:35 Uhr

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© Getty Images Das Objekt der Begierde: die Davis-Cup-Trophäe

Kurz vor dem Davis-Cup-Finale 2026 zwischen Italien und Spanien fand am Sonntag in Bologna die Auslosung der ersten Qualifikationsrunde 2027 statt. Sowohl Deutschland als auch Österreich, die in diesem Jahr beide im Viertelfinale ausschieden, waren bei dieser gesetzt.

Deutschland bekommt es in der ersten Qualifikationsrunde auswärts mit Kroatien zu tun. Im September dieses Jahres gewannen Alexander Zverev und Co. in Halle/Westfalen mit 3:1. Sollte sich Deutschland erneut durchsetzen, ginge es in der zweiten Runde auswärts gegen Dänemark oder Südkorea.

Auf Österreich wartet indes ein schweres Gastspiel in Serbien. Bei einem Sieg ginge es für die Auswahl von Jürgen Melzer gegen Australien oder Ecuador, auch dieses Duell würde auswärts stattfinden.

Italien fix bei der Finalrunde dabei

Die Qualifikation vor den Final 8 umfasst zwei Runden und wird mit Heim- oder Auswärtsspielen ausgetragen. Die Begegnungen der ersten Qualifikationsrunde finden vom 5. bis 7. Februar 2027 statt, jene der zweiten Qualifikationsrunde vom 17. bis 19. September 2027. Die Finalrunde steigt Ende November erneut in Italien.

Italien wird als Gastgeber Fixstarter sein, Spanien steigt nach dem diesjährigen Finaleinzug in der zweiten Qualifikationsrunde ein. Sollten sich die Iberer am Sonntagabend den Titel sichern, hätten sie in dieser ein Heimspiel.

Alle Spiele der ersten Qualifikationsrunde im Überblick:

(1) Spanien – Freilos

Japan – (14) Ungarn

Kroatien – (2) Deutschland

Dänemark – (13) Südkorea

(3) Tschechien – Norwegen

Brasilien – (12) Niederlande

Monaco – (4) Belgien

(11) Argentinien – Slowakei

(5) Großbritannien – Peru

(10) Frankreich – Chile

Serbien – (6) Österreich

(9) Australien – Ecuador

(7) USA – Taiwan

Indien – (8) Kanada