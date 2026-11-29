Davis Cup: Lorenzo Musetti bringt Italien dank grandiosem Comeback in Führung

Italien liegt im Davis-Cup-Finale gegen Spanien voran. Lorenzo Musetti besiegte Rafael Jodar in einer hochklassigen Partie in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.11.2026, 18:25 Uhr

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© Getty Images Lorenzo Musetti begeisterte die Fans in Bologna

Italien fehlt nur mehr ein Sieg zum vierten Davis-Cup-Triumph in Folge. Lorenzo Musetti brachte die Hausherren im Finale gegen Spanien dank eines Dreisatzerfolgs über Rafael Jodar mit 1:0 in Führung. Der 24-Jährige setzte sich in der BolognaFiere Arena nach anfangs hartem Kampf mit 6:7 (4), 6:2 und 6:1 durch.

Musetti lag nach einem bärenstarken Beginn mit 5:2 voran, ehe Jodar zum Comeback ansetzte. Der Spanier erlebte anschließend eine Schrecksekunde, als er sich im zwölften Game vermeintlich schlimmer am rechten Fuß verletzte. Jodar konnte nach einer Behandlungspause aber weitermachen – und den Tiebreak dank zweier sensationeller Punkte zum Abschluss mit 7:4 für sich entscheiden.

Musetti spielt sich in einen Rausch

Jodar nahm den Schwung in den zweiten Durchgang mit und breakte Musetti in dessen erstem Aufschlagspiel. Der Widerstand des Italieners war damit aber nicht gebrochen, im Gegenteil: Musetti setzte zu einem sensationellen Lauf an, sicherte sich sechs Spiele in Folge und damit den Satzausgleich.

Der Lokalmatador spielte auch zu Beginn des dritten Abschnitts wie im Rausch und nahm Jodar, der in der Satzpause in den Katakomben von Carlos Alcaraz angefeuert worden war, den Aufschlag zum 1:0 und 3:0 ab. Das zwischenzeitliche Rebreak zum 3:1 wusste Musetti schnell zu korrigieren, nach 3:02 Stunden Spielzeit verwandelte er per Returnwinner seinen ersten Matchball zum 6:7 (4), 6:2 und 6:1-Erfolg.

“Ich habe im zweiten und dritten Satz von der Grundlinie sehr gut gespielt”, jubelte Musetti im On-Court-Interview. Im Spitzeneinzel trifft Flavio Cobolli nun auf Carlos Alcaraz. Sollte der siebenfache Grand-Slam-Champion seiner Favoritenrolle gerecht werden, würde die Titel-Entscheidung im Doppel fallen. Für dieses wurden zunächst Matteo Berrettini/Andrea Vavassori und Marcel Granollers/Pedro Martinez nominiert, die Teamkapitäne könnten nach dem zweiten Einzel allerdings noch Änderungen vornehmen.