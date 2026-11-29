Davis Cup: Musetti/Vavassori sichern Italien den vierten Titel in Folge

Italien hat zum vierten Mal in Folge den Davis Cup gewonnen. Lorenzo Musetti/Andrea Vavassori gewannen das entscheidende Doppel gegen die Spanier Carlos Alcaraz/Marcel Granollers mit 6:2 und 7:5.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.11.2026, 23:42 Uhr

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© Getty Images Freude pur: Lorenzo Musetti und Andrea Vavassori

Der Sieger des Davis Cup heißt auch 2026 wieder Italien! Die Auswahl von Filippo Volandri gewann das Finale gegen Spanien mit 2:1 und sicherte sich damit ihren vierten Titel en suite. Den entscheidenden Punkt steuerten Lorenzo Musetti/Andrea Vavassori im Doppel gegen Carlos Alcaraz/Marcel Granollers bei.

Musetti und Alcaraz starteten nach ihren Einzelsiegen gegen Rafael Jodar bzw. Flavio Cobolli auch im Doppel. Das erste Break in der BolognaFiere Arena gelang den Italienern zum 2:1. Mit der Führung im Rücken spielten die Hausherren groß auf, insbesondere Musetti wusste die heimischen Fans mit spektakulären Schlägen zu begeistern. Dementsprechend verdient ging der erste Satz mit 6:2 an den Titelverteidiger.

Spanier vergeben Satzball

Der zweite Durchgang verlief ausgeglichener, beim Stand von 3:3 entschärften Alcaraz/Granollers unter Hochdruck zwei Breakbälle. Vollkommen aus dem Nichts kamen die Spanier im zehnten Spiel dann zu einem Satzball, der schwache Granollers vergab diesen mit einem leichten Returnfehler.

Das sollte sich umgehend rächen: Musetti/Vavassori nahmen Granollers im darauffolgenden Spiel zum dritten Mal an diesem Abend den Aufschlag ab und servierten anschließend nach der Abwehr von zwei Breakbällen aus. Nach 1:38 Stunden Spielzeit verwandelten die Lokalmatadoren ihren ersten Matchball zum 6:2 und 7:5-Erfolg.

Alcaraz' Saison endet mit Enttäuschung

"Das war das beste Doppel, das ich je gespielt habe", sagte Musetti nach dem Match: "Danke an Andrea und das ganze Team, das das möglich gemacht hat. Ich bin sehr glücklich über den Sieg."

Während die Italiener gemeinsam mit rund 10.000 Fans frenetisch über den neuerlichen Davis-Cup-Triumph jubelten, endete die Saison für Superstar Alcaraz mit einer Enttäuschung. Der siebenfache Grand-Slam-Champion hatte den Finaltag im Vorfeld als „vermutlich einen der wichtigsten Tage“ seines Lebens ausgemacht.