Deshalb wird Alexander Zverev fix die Nummer eins der Welt werden

Alexander Zverev hat es geschafft: Der Deutsche wird in wenigen Wochen erstmals der offiziell beste Tennisspieler der Welt sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.10.2026, 18:17 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev wird die Nummer eins der Welt werden

Nach seinem Triumph bei den French Open fasste Alexander Zverev einen Plan. “Ich habe noch ein Ziel, das ich nicht erreicht habe: die Nummer eins der Welt. Es würde mich freuen, wenn ich das für eine Woche mal erreichen kann”, sagte der Deutsche unmittelbar nach der Erfüllung seines Lebenstraums bei “Eurosport”.

Nach dem vorzeitigen Saisonende von Jannik Sinner steht fest, dass Zverev dieses Ziel in wenigen Wochen erreichen wird. Aktuell fehlen dem 29-Jährigen in der Weltrangliste noch 1280 Zähler auf den am Knie verletzten Südtiroler, dieser Vorsprung wird sich in naher Zukunft allerdings in Luft auflösen.

Zverev kann sich in Wien zur Nummer eins krönen

Von den insgesamt 3050 Punkten, die er 2025 in Shanghai, Wien, Paris und Turin sammelte, kann Sinner nämlich keinen einzigen verteidigen. Schon allein dadurch wird Zverev, der bei den selben vier Turnieren im Vorjahr 980 Zähler einheimste, definitiv am Italiener vorbeiziehen. Noch einfacher wird die Rechnung bei einem Blick aufs Race, in dem Zverev schon jetzt 810 Punkte vor Sinner liegt. Demnach würde der Deutsche die Saison selbst ohne weiteren Punktezuwachs vor dem Südtiroler beenden.

Frühestens wird sich Zverev nach den Erste Bank Open (26. Oktober bis 1. November) erstmals als offiziell bester Tennisspieler bezeichnen dürfen. Dafür muss der zweifache Major-Champion in Shanghai und Wien insgesamt mehr als 1110 Punkte holen. Um das zu schaffen, muss Zverev entweder in Shanghai gewinnen und in Wien mindestens ins Halbfinale kommen oder in Shanghai das Finale erreichen und anschließend in Wien gewinnen.

Alcaraz und Shelton sind zu weit weg

Weitere Möglichkeiten würden sich Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris (2. bis 8. November) oder bei den ATP Finals in Turin (15. bis 22. November) bieten. Spätestens am 16. November - an diesem Tag fallen die Punkte der ATP Finals 2025 aus der Wertung - wird der gebürtige Hamburger im Ranking ganz oben thronen.

Vom Rest der Welt droht Zverev übrigens keine Gefahr mehr. Die ersten Verfolger Carlos Alcaraz (4110 Punkte Rückstand) und Ben Shelton (5000) liegen in der Live-Weltrangliste meilenweit hinter dem 29-Jährigen, der auch im Race über 4000 Zähler vor dem Duo liegt. Zwar könnte einer der beiden den Rückstand rein rechnerisch noch wettmachen, dafür wären aber fünf Turniersiege (Shanghai, Basel/Wien, Paris, ungeschlagen bei den ATP Finals + ein 250er-Turnier) sowie ein Totalausfall von Zverev vonnöten.

In der Praxis wird sich angesichts der ohnehin aussichtslosen Lage weder Alcaraz noch Shelton diesen Strapazen stellen. Womit schon jetzt klar ist, dass Zverev als insgesamt 30. Spieler und zweiter Deutscher nach Boris Becker den Sprung auf den Thron der ATP schafft - und zugleich als Nummer eins der Welt überwintern wird.

Der Stand in der Weltrangliste

Der Stand im Race to Turin