Elena Rybakina fehlt nur noch ein Sieg zur Nummer eins am Jahresende

Seit Mitte September ist Elena Rybakina die Nummer eins der Welt. Die Kasachin wird wohl auch an der Spitze des WTA-Rankings überwintern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2026, 09:18 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina wird das Jahr wohl als Nummer eins beenden

Bei den Herren steht ja bereits seit einigen Tagen fest, dass Alexander Zverev das Kalenderjahr 2026 als Nummer eins der Welt beschließen wird. Und auch auf der WTA-Tour könnte diesbezüglich bald eine Entscheidung fallen, nachdem sich Elena Rybakina mit dem Turniersieg in Ningbo in eine hervorragende Ausgangsposition brachte.

Rybakina ist nur noch einen Sieg davon entfernt, die Saison als Weltranglistenerste zu beenden. Bereits in dieser Woche könnte die Kasachin, die nach ihrem diesjährigen Triumph bei den US Open erstmals die Spitze des WTA-Rankings erklomm, beim WTA-500-Turnier in Tokio alles klarmachen.

Rybakina eröffnet in Tokio gegen Putintseva

Nach einem Freilos trifft die dreifache Grand-Slam-Siegerin in Japans Hauptstadt zum Auftakt auf ihre Landsfrau Yulia Putintseva. Bei einem Erfolg würde Rybakina definitiv als Nummer eins überwintern. Selbst ein Zweitrunden-Aus in Tokio wäre für die 27-Jährige wohl kein Beinbruch, würde ihr in diesem Fall bei den WTA Finals in Indian Wells (8. bis 15. November) doch ebenfalls noch ein Sieg reichen.

Rybakina hält im Ranking derzeit bei 9501 Punkten und liegt damit fast 2000 Zähler vor ihrer ersten Verfolgerin Aryna Sabalenka (7550). Die Weltranglistendritte Mirra Andreeva (6306) kann im Kampf um die Spitzenposition am Jahresende indes nicht mehr eingreifen.

Das Einzel-Tableau in Tokio

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