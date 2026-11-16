Elina Svitolina nach Endspiel-Niederlage: "Ich habe alles gegeben"

Für Elina Svitolina endete das Endspiel bei den WTA Finals in Indian Wells mit einer Niederlage gegen Mirra Andreeva. Doch die Ukrainerin zieht trotzdem ein positives Fazit zum Tennisjahr 2026.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2026, 13:48 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina musste sich im Endspiel der WTA Finals deutlichgeschlagen geben.

Am Ende sollte es deutlich nicht reichen für Elina Svitolina. Mirra Andreeva krönte sich am Sonntag im Endspiel der WTA Finals zur Siegerin und setzte damit am Ende einer herausragenden Saison 2026 nochmal ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Dieses Zeichen bekam Svitoilina in Indian Wells deutlich zu spüren: “Sie hat in den entscheidenen Momenten besser gespielt”.

Als “unglaublich” bezeichnete die Ukrainerin die Leistung der diesjährigen Titelträgerin. Doch ein Teil dieser Finalgeschichte war auch, dass Elina Svitolina mit zunehmender Spielzeit mit den schwindenden Kräften zu tun hatte und das Endspiel am Ende so deutlich ausgehen ließ. “Das war ein sehr physisches Match. Ich habe alles gegeben”, resümierte Svitolina nach dem Match.

Svitolina mit Titel in Rom

Die erste Enttäuschung direkt nach der Endspiel-Niederlage wich schnell einer Zufriedeheit über die gezeigten Leistungen beim Jahresabschluss. Vor der Saison hätten sicherlich nicht viele auf eine Finals-Teilnahme von Elina Svitolina gesetzt, die das Jahr auf dem sechsten Platz der Weltrangliste abschließt. In Brisbane und beim WTA-1000er in Rom konnte die 32-Jährige selbst den Pokal in die Höhe halten.

Svitolina hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Erst kürzlich gab sie die Trennung von Gael Monfils bekannt und bezeichnete die letzten Monate als “schwere Last”. Umso mehr Anerkennung verdienen die sportlichen Leistungen der Mutter einer vierjährigen Tochter. Auch Mirra Andreeva huldigte nach dem Endspiel von Indian Wells ihre Kontrahentin für die bereits erwähnte großartige Saison.

Elina Svitolina hielt sich bei der Siegerehrung mit Worten an Mirra Andreeva zurück. Das liegt mehr an der politischen Situation zwischen der Ukraine und Russland und weniger an den Leistungen der diesjährigen Finals-Siegerin. Elina Svitolina gehört immer wieder zu den lauten Stimmen, die sich auch zu Themen außerhalb der Tenniswelt äußern. Das macht die Ukrainerin zu einer beliebten Spielerin.