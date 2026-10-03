Emil Ruusuvuori unterzieht sich Bandscheiben-OP

Beinahe ein Jahr lang tauchte Emil Ruusuvuori nicht in den Draws auf der Profitour auf. Wie der Finne nun bekanntgab, bremsten ihn dauerhafte Schmerzen im Rücken aus, weshalb er sich nun zu einer OP an der Bandscheibe entschloss.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.10.2026, 18:29 Uhr

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© Getty Images Nach seiner Bandscheiben-OP blickt Emil Ruusuvuori wieder optimistischer in die Zukunft.

Schon von frühester Jugend an war eine erfolgreiche Karriere für Emil Ruusuvuori vorgezeichnet. Bei den Junioren spielte sich der Finne bis auf Platz 4 in der Jugend-Weltrangliste und krönte seinen Weg diesbezüglich 2017 mit dem Titelgewinn beim ITF-Junior-Masters in China.

Auch der Übergang zu den Herren verlief ziemlich reibungslos. Mit seinem Erfolg gegen den ehemaligen US-Open-Champion Dominic Thiem beim Davis-Cup-Heimspiel gegen Österreich setzte der 27-jährige 2019 ein erstes großes Ausrufezeichen und bestätigte den Coup auf der Tour mit vier Challenger-Titeln und zwei Finalteilnahmen auf der ATP-Tour, wodurch er sich bis auf Platz 37 in der Weltrangliste spielen konnte.

Doch seit knapp einem Jahr wurde Ruusuvuori nicht mehr bei einem offiziellen Match auf der Tour gesehen. Seinen letzten Einsatz hatte er im November letzten Jahres bei seiner Auftakt-Niederlage beim Challenger-Event in Bergamo zu verzeichnen. So manch einer spekulierte wohl damit, dass der finnische Davis-Cup-Spieler, wie in der Saison 2024, mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte und sich deshalb wie bei der damaligen halbjährigen Pause eine erneute Auszeit nahm.

Doch nach der langen Zeit der Unsicherheit meldete sich Ruusuvuori nun mit einem emotionalen Instagram-Post zur Aufklärung. Dabei veröffentlichte der bis auf Position 889 abgerutschte Finne Bilder aus dem Krankenhaus, wo er sich auf Empfehlung seines ebenfalls oft leidgeplagten Spielerkollegen Sebastian Korda in New York einer Rücken-Operation unterzogen hatte. Dort wurde ihm eine Bandscheibe entfernt, die durch eine bewegliche Bandscheibenprothese ersetzt wurde. Auch die Röntgenaufnahme nach der Operation stellte er zur Ansicht ins Netz.

An sportliche Ziele denkt Russovuori erst einmal noch nicht, sondern strebt erst einmal einen schmerzfreien Alltag an: „Hoffentlich bin ich einen Großteil der Schmerzen auf dem OP-Tisch losgeworden und kann hoffentlich selbst wieder entscheiden, wie mein Alltag aussehen wird.". Es bleibt zu hoffen, dass der sympathische Finne wieder vollständig gesundet auf die Tour zurückkehren wird.