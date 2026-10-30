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Erste Bank Open: Alcaraz fixiert Halbfinal-Duell mit Medvedev

Carlos Alcaraz ist mit einem soliden 6:4 und 7:6 (2) gegen Tommy Paul ins Halbfinale der Erste Bank Open 2026 in Wien eingezogen. Da geht es morgen gegen Daniil Medvedev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.10.2026, 19:04 Uhr

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© GEPA Pictures Carlos Alcaraz war am Freitag nicht immer ein Happy Camper

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Der Publikumsliebling ist weiter mit dabei im Rennen um die Krone bei den Erste Bank Open 2026. Denn Carlos Alcaraz konnte sich in einem engen Viertelfinale gegen Tommy Paul mit 6:4 und 7:6 (2) behaupten.

Alcaraz und Paul hatten sich in dieser Saison ja schon zweimal auf einem March-Court gesehen, bei beiden Gelegenheiten behielt der Spanier die Oberhand. Allerdings im Best-of-Five-Format bei den Australian Open und den US Open. Wenn nur zwei gewonnene Sätze erforderlich sind, dann ist Carlos Alcaraz oft leichter anzugreifen.

Alcaraz hat das letzte Match gegen Medvedev verloren

Durchgang eins wurde letztlich durch das Break zum 4:3 für Alcaraz entschieden. Im zweiten Akt ging es mit dem Aufschlag ins Tiebreak - das hatte Alcaraz ja schon gestern gegen Nikoloz Basilashvili zu absolvieren. Diesmal blieb das große Drama aber aus. Alcaraz gewann die Kurzentscheidng nach einer Spielzeit von insgesamt 110 Minuten mit 7:2.

Nun geht es morgen gegen Daniil Medvedev um den ersten Einzug in das Finale in Wien. Medvedev hatte im ersten Match. Adrian Mannarino mit 6:2 und 6:3 besiegt. Und damit seine neuerliche Qualifikation für die ATP Finals in Turin fixiert. Die letzte Begegnung zwischen Alcaraz und Medvedev hat übrigens der Russe gewonnen. Und zwar im Frühjahr 2026 in indian Wells.

Hier das Einzel-Tabelau in Wien