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Erste Bank Open: Daniil Medvedev erster Halbfinalist in Wien 2026

Daniil Medvedev ist mit einem 6:2 und 6:3 gegen Adrian Mannarino als erster Spieler ins Halbfinale der Erste Bank Open 2026 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.10.2026, 15:25 Uhr

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© GEPA Pictures Daniil Medvedev grüßt in Wien aus dem Halbfinale

Es sah nach einer langen Partie zwischen Daniil Medvedev und Adrian Mannarino aus. Denn das erste game der insgesamt zehnten Begegnung der beiden dauerte zehn Minuten lang. Dann aber ging es doch etwas hurtiger für Medvedev, der nach einer Spielzeit von 1:35 Stunden als erster Spieler ins Halbfinale der Erste Bank Open 2026 einzog.

In der Vorschlussrunde geht es für Medvedev morgen entweder gegen Carlos Alcaraz oder Tommy Paul, die nun im Anschluss das zweite Match des Tages in der Wiener Stadthalle bestreiten.

Später am Nachmittag trifft Turnierfavorit Alexander Zverev wie schon im Halbfinale von Wimbledon auf Arthur Fery. Das letzte Match des Tages bestreiten Alex de Minaur und Matteo Berrettini.

Hier das Einzel-Tableau in Wien