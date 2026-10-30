tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Alexander Zverev vs. Arthur Fery im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale der Erste Bank Open 2026 auf Arthur Fery. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 20:34 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Live Ticker Aktualisieren

© Getty Images Alexander Zverev bekommt es mit Arthur Fery zu tun

Es ist geschafft! Alexander Zverev wird am kommenden Montag erstmals der offiziell beste Tennisspieler der Welt sein. “Hier auf dem Platz zu stehen und zu wissen, dass ich am Montag Nummer eins der Welt bin: Das ist eines der besten Gefühle auf der Welt”, sagte der Deutsche nach seinem Achtelfinalerfolg über Tallon Griekspoor.

Für Zverev sind die Erste Bank Open nach dem Erreichen seines großen Ziels freilich noch nicht vorbei. Im Viertelfinale trifft der 29-Jährige auf Arthur Fery. Das bislang einzige Duell mit dem Briten entschied Zverev im diesjährigen Wimbledon-Halbfinale in drei Sätzen für sich.

Zverev vs. Fery - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Arthur Fery gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien