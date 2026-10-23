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Erste Bank Open: Letzte Wildcard geht an Martin Landaluce

Turnierdirektor Herwig Straka hat die letzte Wildcard für den Hauptbewerb der mit 2.797.985 Euro dotierten Erste Bank Open in Wien an das spanische Toptalent Martin Landaluce vergeben. In der am Samstag in der Wiener Stadthalle und der Marx Halle beginnenden Qualifikation sind mit Lukas Neumayer und Joel Schwärzler vorerst zwei Österreicher mit dabei.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 15:37 Uhr

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Mit der Vergabe einer Wildcard an den aktuellen Weltranglisten-67. Martin Landaluce hält Turnierdirektor Herwig Straka daran fest, aufstrebenden, internationalen Talenten die Chance zu geben, sich bei den Erste Bank Open auf ATP-500-Ebene zu präsentieren. „In der Vergangenheit haben wir u.a. mit Karen Khachanov, Felix Auger-Aliassime oder Jannik Sinner Spieler mit großer Zukunftsperspektive mit einer Wildcard ausgestattet. Wir setzen diese bewährte Strategie in diesem Jahr mit Martin Landaluce fort“, erklärt Straka.

Der 20-Jährige liegt im „Race to Reggio Calabria“, der Next-Gen-Jahreswertung, auf dem starken dritten Platz. Auffallend ist, dass der Spanier einige seiner größten Erfolge auf Hartplatz gefeiert hat. Als erst 16-Jähriger holte er 2022 den Juniorentitel bei den US Open in New York, auch seine beiden Turniererfolge auf Challenger-Ebene eroberte Landaluce, der in der „Rafa Nadal Academy“ in Mallorca trainiert, in Olbia (2024) und Orleans (2025) auf Hardcourt.

Topstar Carlos Alcaraz benötigt aufgrund seiner kurzfristigen Startzusage ebenfalls eine Wildcard für die Erste Bank Open. Dazu haben Lokalmatador Jurij Rodionov nach seiner Glanzleistung beim 3:1-Erfolg im Davis Cup gegen Belgien und der charismatische Bulgare Grigor Dimitrov eine „Freikarte“ für das Hauptfeld in Wien erhalten.

In der am Samstag in der Wiener Stadthalle (12.00 Uhr) und der Marx Halle (11.00 Uhr) beginnenden Qualifikation sind mit Lukas Neumayer und Joel Schwärzler zwei Österreicher dank Wildcards mit dabei. Wer die dritte Quali-Wildcard erhält, ist von den Ergebnissen bei derzeit noch laufenden Challenger-Turnieren abhängig.