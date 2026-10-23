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Red Bull BassLine: Jurij Rodionov komplettiert das Starterfeld in der Wiener Stadthalle

Das LineUp für Red Bull BassLine am Freitag ist komplett. Mit Lokalmatador Jurij Rodionov steht der sechste und letzte Teilnehmer für das innovative Tie-Break-Turnier in der Wiener Stadthalle fest. Der österreichische Davis-Cup-Held trifft dabei auf die internationalen Tennisstars Matteo Berrettini, Grigor Dimitrov, Jakub Menšík, Learner Tien und Daniel Mérida. Die neue Regel „Domi’s Double“ nach der Idee von Dominic Thiem wird als taktisches Element für noch mehr Spektakel sorgen. Tickets sind noch verfügbar, auch am Freitag per Abendkasse.

von PM/ red.

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 07:35 Uhr

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© GEPA Pictures Jurij Rodionov ist beim diesjährigen Red Bull BassLine dabei.

Heimspiel für Jurij Rodionov bei der Tennis-Party des Jahres in Wien. Der österreichische Davis-Cup-Spieler komplettiert das hochkarätige Starterfeld von Red Bull BassLine und will gegen die internationalen Stars für heimischem Publikum eine gute Show liefern. Der 27-Jährige bringt mit seinem druckvollen Spiel und seinem starken Aufschlag beste Voraussetzungen für das Tie-Break-Format mit.

Das Red Bull BassLine Teilnehmerfeld mit verspricht ein spannendes Duell unterschiedlicher Tennis-Generationen: Matteo Berrettini, der ehemalige Weltranglisten-Sechste und Wimbledon-Finalist von 2021, ist vor allem für seinen wuchtigen Aufschlag und seine gefürchtete Vorhand bekannt. Ebenfalls mit dabei ist Grigor Dimitrov: Der ehemalige Weltranglisten-Dritte aus Bulgarien begeistert Tennisfans seit Jahren mit seinem variantenreichen Spiel. Beide Spieler zählen zu den Publikumslieblingen auf der ATP-Tour.

Neue Namen und neue Regel beim Red Bull BassLine

Mit Jakub Menšík, Learner Tien und Daniel Merida schlagen zudem drei der vielversprechendsten Talente der ATP-Tour bei Red Bull BassLine auf. Während der Tscheche Jakub Menšík sensationell ins French-Open-Halbfinale einzog, überzeugte der US-Amerikaner Learner Tien mit seinem Turniersieg in Genf. Beide haben sich innerhalb kurzer Zeit in die Top 20 der Tenniswelt gespielt. Auch der spanische Youngster Daniel Mérida feiert seine Premiere beim interaktiven Tie-Break-Event.

Das Tie-Break-Turnier in der Wiener Stadthalle im Vorlfeld der des regulären 500er-Events verspricht mit DJ-Beats während der laufenden Duelle ein ganz neues Tennisflair. Neu ist in diesem Jahr die als “Domi's Double” bezeichnete Regel der doppelten Wertigkeit eines Punktes. Der Spieler muss dafür vor dem gespielten Punkt ansagen, dass er diese Option zieht.