Nadal und Federer: Kommt es zum Wiedersehen auf dem Platz?

Rafael Nadal und Roger Federer könnten noch einmal gemeinsam auf dem Tennisplatz stehen. Der Spanier bestätigte Gespräche über ein mögliches Showmatch mit seinem langjährigen Rivalen und Kumpel.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.11.2026, 14:09 Uhr

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© Getty Images Sehen wir Roger Federer und Rafael Nadal demnächst wieder gemeinsam am Platz?

Rafael Nadal wird am 28. Februar 2027 beim Showturnier „MGM Slam“ in der T-Mobile-Arena in Las Vegas aufschlagen. Für den 22-fachen Grand-Slam-Champion ist es der erste Auftritt in den USA seit seinem Karriereende im November 2024. Möglicherweise könnte es in Zukunft auch zu einem Wiedersehen mit Roger Federer kommen. Wie Nadal gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press erklärte, haben die beiden ehemaligen Konkurrenten bereits über ein gemeinsames Showmatch gesprochen.

„Wir stehen fast wöchentlich in Kontakt und reden sehr oft miteinander“, erklärte der 40-jährige Spanier. Konkrete Pläne gebe es allerdings noch nicht. „Wenn wir irgendwann den richtigen Anlass und den richtigen Ort finden, um etwas auf die Beine zu stellen, werdet ihr es erfahren. Aber ich weiß es noch nicht.“ Während ihrer aktiven Karrieren standen sich Nadal und Federer insgesamt 40 Mal gegenüber, wobei der Spanier mit 24:16 Siegen die Nase vorne hatte. Aus der langjährigen Rivalität ist mittlerweile eine enge Freundschaft geworden.

Als möglicher Austragungsort für ein solches Wiedersehen wurde in der Vergangenheit auch das Estadio Santiago Bernabéu in Madrid ins Gespräch gebracht. Dort könnten die beiden ihren eigenen Zuschauerrekord übertreffen: 2020 verfolgten knapp 52.000 Menschen ein gemeinsames Showmatch in Kapstadt. Nadal, der kürzlich in den Vorstand von Real Madrid berufen wurde, hält sich jedenfalls weiterhin gelegentlich auf dem Tennisplatz fit. Erst Anfang Oktober spielte er anlässlich des zehnjährigen Bestehens seiner Tennis-Akademie unter anderem mit Andy Murray. Ob es tatsächlich zu einem weiteren Duell mit Federer kommt, bleibt vorerst offen - aber die Hoffnung lebt!