Neue Klage gegen Zverev: Ex-Freundin zieht wieder vor Gericht

Alexander Zverev steht kurz vor den ATP Finals erneut im Mittelpunkt eines Rechtsstreits mit Brenda Patea, der Mutter seiner Tochter. Diesmal geht es um eine Aussage des Deutschen, wonach seine Unschuld in einem früheren Verfahren bewiesen worden sei.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 06:56 Uhr

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© Getty Images Düstere Wolken ziehen erneut über Alexander Zverevs Privatleben auf

Wie das US-Tennisportal Bounces berichtet, hat Alexander Zverevs Ex-Freundin Brenda Patea am 18. September beim Landgericht Berlin eine Zivilklage gegen Alexander Zverev eingereicht. Auslöser war ein Interview mit der französischen Sportzeitung L’Équipe nach seinem Roland-Garros-Triumph im Juni. Darin hatte der Tennisstar im Zusammenhang mit dem früheren Verfahren erklärt, seine „Unschuld sei bewiesen worden“.

In der Klage wird argumentiert, dass es weder einen Freispruch noch eine gerichtliche Feststellung der Unschuld gegeben habe. Patea fordert deshalb eine Unterlassung sowie eine finanzielle Entschädigung wegen einer Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte.

Der Hintergrund: 200.000 Euro und kein Freispruch

Der Konflikt geht auf Vorwürfe häuslicher Gewalt zurück, die Patea gegen ihren damaligen Partner erhoben hatte. Im Oktober 2023 wurde gegen Zverev zunächst ein Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 450.000 Euro erlassen. Der Deutsche legte Einspruch ein, woraufhin es im Mai und Juni 2024 zu einem Strafprozess kam. Das Verfahren endete schließlich mit einer Einigung: Zverev zahlte insgesamt 200.000 Euro an die Staatskasse und eine gemeinnützige Organisation.

Zu einem Urteil kam es nicht. Auch das Gericht stellte ausdrücklich klar, dass die Einstellung des Verfahrens keine Entscheidung über Schuld oder Unschuld darstelle. Zverev selbst hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Patea wehrt sich gegen Zverevs Darstellung

Nach Darstellung ihres Anwalts habe Patea zunächst gezögert, erneut juristisch gegen Zverev vorzugehen. Sie habe befürchtet, dass ein weiterer Rechtsstreit die außergerichtliche Regelung von Unterhaltsfragen erschweren könnte. Nachdem Patea auf das Interview aufmerksam geworden war, ließ sie Zverev im August mehrfach auffordern, die Aussage zu bestätigen und künftig zu unterlassen. Eine Antwort sei nicht erfolgt.

Patea beantragte zunächst eine einstweilige Verfügung, zog diesen Antrag am 14. September jedoch zurück und reichte wenige Tage später die Klage auf Unterlassung und finanzielle Entschädigung ein. Ihr Anwalt argumentiert, Zverevs Darstellung erwecke international den Eindruck, Patea habe ihn zu Unrecht beschuldigt. Das verletze ihren Ruf und ihre Persönlichkeitsrechte.

Zverevs Anwalt weist Berichterstattung zurück

Gegenüber Bounces erklärte Zverevs Medienanwalt Christian Schertz, dass die Klage seinem Mandanten noch nicht offiziell zugestellt worden sei. Deshalb könne er sich zu der Angelegenheit nicht äußern. Zugleich bezeichnete er eine Berichterstattung über den Fall zum jetzigen Zeitpunkt als ausdrücklich unangebracht. Laut Bounces wurde die Klage allerdings bereits vom Berliner Gericht registriert und bearbeitet. Am 5. November erging demnach auch eine Verfügung zum weiteren Verfahrensablauf. Eine Stellungnahme Zverevs selbst lag dem Bericht zufolge bis zur Veröffentlichung nicht vor.

Rechtsstreit überschattet den Start bei den ATP Finals

Für Zverev kommt die neue juristische Auseinandersetzung zu einem heiklen Zeitpunkt. Der Deutsche reist als Nummer eins der ATP-Weltrangliste zu den ATP Finals nach Turin, wo er um einen weiteren großen Titel kämpfen will. Ob die Zivilklage Erfolg haben wird, ist offen. Pateas Anwalt Scheele zeigte sich gegenüber Bounces allerdings äußerst zuversichtlich und sprach von praktisch sicheren Erfolgsaussichten.