Next Gen Race: Jodar führt, Schwärzler und Dedura unter den Top 8

Bei den Next Gen ATP Finals könnte in diesem Jahr auch ein österreichischer und deutscher Starter dabei sein.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2026, 16:40 Uhr

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© GEPA Pictures

Und zwar Joel Schwärzler und Diego Dedura. Die beiden stehen im aktuellen "Race to Reggio Calabria" unter den Top 8.

Angeführt wird die Rangliste der U20-Jährigen von Rafael Jodar mit stolzen 2.509 Punkten - der Spanier steht ja auch im “echten” ATP-Ranking mit Platz 13 sensationell gut da, er ist der Shootingstar des Jahres. Und hat gar noch Außenseiterchancen auf die ATP Finals, sollte er in den kommenden Woche noch gut punkten.

Im “Race to Reggio Calabria” indes folgen hinter ihm Joao Fonseca, Martina Landaluce, Federico Cina, dann eben Schwärzler auf Rang 5 (mit 327 Punkten) vor Darwin Blanch, Rei Sakamoto und Diego Dedura auf Platz 8 (mit 292 Zählern). Hinter ihm tummeln sich allerdings einige Akteure mit knappem Abstand.

Die Next Gen ATP Finals werden seit 2017 ausgetragen und brachten bereits namhafte Sieger hervor - wie Jannik Sinner (2019), Carlos Alcaraz (2021) und Joao Finseca (2024). Im Vorjahr siegte Learner Tien.

Hier das Race to Reggio Calabria im Überblick