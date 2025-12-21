NextGen Finals: Ein Jahr später holt sich Learner Tien den Titel

Learner Tien hat bei den NextGen Finals in Jeddah den Titel geholt. Im vergangenen Jahr war der US-Amerikaner im Endspiel noch Joao Fonseca unterlegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.12.2025, 20:15 Uhr

© Getty Images Learner Tien hat nun doch noch die NextGen Finals gewonnen

Es hat nicht gut begonnen für Learner Tien bei den NextGen Finals in Jeddah 2025. Der an Position eins gesetzte US-Amerikaner verlor gleich sein erstes Match gegen Rafael Jodar. Danach ließ der Linkshänder, der von Michael Chang betreut wird, aber nichts mehr anbrennen. Auch nicht im Endspiel gegen Alexander Blockx, das Tien souverän mit 4:3 (4), 4:2 und 4:1 gewann. Und das nach knapp einer Stunde Spielzeit.

Blockx war mit einer Weste ins Finale gekommen, nach dem Verlust des ersten Satzes blieb der Belgier aber chancenlos. Das glatte Ergebnis lässt sich natürlich auch aus der ATP-Weltrangliste ableiten: Da steht Learner Tien nach einer starken Saison auf Platz 28, Alexander Blockx dagegen firmiert als Nummer 166 der Welt.

Die Ergebnisse in Jeddah haben allerdings keine Relevanz für die Charts. Denn im Gegensatz zu den ATP Finals werden bei der Nachwuchsveranstaltung, die im kommenden Jahr an einen anderen, noch unbekannten Ort umziehen werden, keine Weltranglisten-Punkte vergeben.

Aus deutscher Sicht verlief das Turnier interessant, aber nicht erfolgreich: Justin Engel war nach den Absagen von Titelverteidiger Joao Fonseca und Jakub Mensik noch als Ersatzmann ins Feld gerutscht, verlor aber seine drei Gruppenspiele.