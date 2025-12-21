Guy Forget traut der Fitness von Djokovic nicht mehr

Kann Novak Djokovic noch einmal einen ganz großen Titel gewinnen? Guy Forget, ehemaliger Weltklasse-Spieler und Turnierchef der French Open, hat da ernste Zweifel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.12.2025, 18:21 Uhr

Guy Forget und Novak Djokovic in Paris-Bercy im Herbst 2018

Guy Forget hat nach seiner aktiven Karriere oft einen der besten Plätze gehabt, um Novak Djokovic auf der Höhe dessen Schaffenskraft zu beobachten. Nämlich als Turnierdirektor in Roland-Garros, wo zwar Rafael Nadal ein strenges Regiment geführt hat, Nole aber stets zu den allergrößten Titelanwärtern gezählt hat.

Der Job der Chefin bei den French Open hat nun schon seit ein paar Jahren Amélie Mauresmo inne. Vielleicht ist Guy Forget auch ganz froh darüber, vor allem mit Blick auf die Kontroversen, die die Ansetzungen der Matches in den Night Sessions anbelangt. Den Tennissport verfolgt der mittlerweile 60-Jährige aber natürlich immer noch.

In einem Interview hat sich Forget nun Novak Djokovic und dessen Chancen bei den Australian Open 2026 angenommen. Die Kurzfassung seiner Antwort: Diese Chancen stehen nicht gut. Im vergangenen Jahr hatte der serbische Großmeister ja bei allen vier Majors das Halbfinale erreicht, in Melbourne gelang ihm ein bemerkenswerter Comeback-Sieg gegen Carlos Alcaraz.

So einen Run traut Guy Forget Novak Djokovic nicht mehr zu. „Er kann aufgrund seines Alters seinen Körper nicht mehr so belasten wie in der Vergangenheit“, erklärte Forget in einem Interview mit Tennis Actu. „Er muss sehr vorsichtig in seiner Erholungsphase sein. Und er hat viele kleine Unannehmlichkeiten, die ihn belasten. Seine Motivation ist immer noch gut. Und wenn er weiterspielt, dann weil er glaubt, dass er noch wichtige Titel gewinnen kann.“

