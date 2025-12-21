ATP Next Gen Finals: Wer tritt heute in die Fußstapfen von Alcaraz und Sinner?

Learner Tien und Alexander Blockx bestreiten heute das Finale bei den Next Gen Finals in Jeddah. Einer der beiden wird sich in die prominente Siegerliste eintragen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.12.2025, 10:08 Uhr

© Getty Images Learner Tien geht als Favorit ins Endspiel

Learner Tien sinnt am Sonntag (ab 18 Uhr MEZ) gleich zweimal auf Wiedergutmachung. Einerseits will der US-Amerikaner nach der Finalniederlage im Vorjahr diesmal den Titel bei den Next Gen Finals in Jeddah holen, andererseits kann er sich dabei auch noch für eine bittere Niederlage revanchieren. Im Junioren-Finale der Australian Open 2023 unterlag er seinem heutigen Gegner Alexander Blockx nämlich knapp im Tiebreak des dritten Satzes.

“Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass es bis dahin die herzzerreißendste Niederlage meines Lebens war“, blickte Tien nach seinem glatten Halbfinalerfolg über Landsmann Nishesh Basavareddy auf das Endspiel in Melbourne zurück. “Seitdem haben wir uns beide natürlich stark verbessert. Ich muss mich ausruhen und einen neuen Spielplan ausarbeiten.”

Wie lernfähig Tien trotz seines zarten Alters von 20 Jahren bereits ist, stellte er auch in den Tagen von Jeddah wieder einmal unter Beweis. Hatte er bei seiner Auftaktniederlage gegen Rafael Jodar noch zahlreiche Schwächen offenbart, gab er seither in drei Matches nur mehr zwei Sätze ab. “Ich habe mich nicht sofort wohlgefühlt, als ich hier angekommen bin", gab Tien, der in Jeddah der einzige Top-100-Spieler ist, nach seinem Finaleinzug offen zu.

Blockx in Jeddah noch ungeschlagen

Anders erging es offenbar Alexander Blockx, der bei den diesjährigen Next Gen Finals noch ungeschlagen ist. “Ich habe das Gefühl, dass meine Woche nicht besser hätte laufen können. Daher bin ich einfach nur glücklich über alle Spiele, die ich hatte”, erklärte der an Position zwei gesetzte Belgier.

Ein Erfolg am Sonntag könnte der Karriere des Weltranglisten-116. einen weiteren Boost verleihen. So erging es in der Vergangenheit zumindest Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, die sich 2019 bzw. 2021 in die Siegerliste der Next Gen Finals eintrugen. Und auch Vorjahreschampion Joao Fonseca befindet sich ja nicht unbedingt auf einem schlechten Weg.