ATP NextGen Finals: Alexander Blockx stürmt ins Finale

Alexander Blockx ist bei den NextGen Finals in Jeddah souverän ins Endspiel eingezogen. Der Belgier besiegte Nikolai Budkov Kjaer glatt in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2025, 19:01 Uhr

© Getty Images Alexander Blockx ist in Jeddah nach wie vor ungeschlagen

Die Sütze eins und zwei waren knapp, aber letztlich blieb die Serie an Siegen von Alexander Blockx bei den NextGen Finals in Jeddah aufrecht. Denn Blockx besiegte Nikolai Budkov Kjaer mit 4:3 (4), 4:3 (8) und 4:2 und zog damit als erster Spieler ins Endspiel ein. Und das mit einer weißen Weste. Denn Blockx hat all seine bisherigen vier Matches gewonnen.

Um den Titel wird er morgen auf jeden Fall gegen einen US-Amerikaner spielen. Denn im zweiten Halbfinale treffen Nishesh Basavareddy und Laerner Tien aufeinander. Letzterer hatte schon 2024 das Finale in Jeddah erreicht. Musste sich dort aber Joao Fonseca geschlagen geben. Der Brasilianer hat in diesem Jahr auf eine Titelverteidigung verzichtet.