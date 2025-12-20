ATP: Nishikori bekommt bei Alcaraz und Sinner Federer-Vibes

Kei Nishikori hat sich als Fan der Rivalität zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner geoutet. Und außerdem viel Lob für einen Youngster parat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.12.2025, 10:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Kei Nishikori und Roger Federer bei den ATP Finals 2018

Erstaunlich, aber wahr: Kei Nishikori hat in der Saison 2025 tatsächlich 20 Matche sauf der ATP-Tour bestritten, davon exakt die Hälfte gewonnen. Losgegangen ist es ja schon mal ganz prächtig für den japanischen Routinier, nämlich mit einer Finalteilnahme in Hongkong (wo Nishikori allerdings gegen Alexandre Müller verlor).

Aber das sollte es dann auch schon gewesen sein mit den Highlights, denn der in den vergangenen Jahren verletzungsgeplagte US-Open-Finalist von 2014 hat auch in der jüngsten Spielzeit nicht das volle Programm durchziehen können. So musste er nach dem Ausscheiden in Genf bis zum 1000er in Cincinnati pausieren. Zwischendurch hat sich Nishikori auch auf der ATP-Challenger-Tour gezeigt - wie etwa in Phoenix, wo er im Halbfinale gegen Joao Fonseca mit 3:6 und 3:6 verlor.

Nishikori noch ohne Duell gegen Alcaraz oder Sinner

Der Brasilianer hat Kei Nishikori schwer beeindruckt, wie der dem japanischen Magazin WOWOW erzählte: „Sein Bau kommt schnell und heavy, aber er spielt auch sehr gute Winkel. Er ist ein guter Spieler, der unglaublich kraftvoll spielt und außerdem einen ziemlich guten Aufschlag hat. Ich glaube, er ist ein Symbol für die jungen Tennisspieler.“

Noch mehr Freude bereiten Nishikori aber Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. „Es macht einfach Spaß, den beiden zuzuschauen. Sie geben einem das Gefühl, als würde man ein Match von Federer sehen. Man fragt sich, welchen Schlag sie als nächstes machen. Es gibt andere starke Spieler wie Fritz und Draper, aber ich glaube, das das die beiden sind, die die Leute begeistern. Ihr Timing ist schnell, und die Flugbahn und Genauigkeit ihrer Schläge ist beeindruckend.“

Erfahrungen gegen die beiden aktuell besten Dpieler der Welt hat Kei Nishikori bislang übrigens nicht sammeln können. Denn weder gegen Jannik Sinner noch gegen Carlos Alcaraz musste (oder durfte) der mittlerweile 35-Jährige auf den Court.

