NextGen Finals: Blockx nimmt Basavareddy mit ins Halbfinale

Alexander Blockx hat auch sein drittes Match bei den ATP NextGen Finals in Jeddah gewonnen. Davon profitiert auch Nishesh Basavareddy, der als zweiter Spieler aus der roten Gruppe ins Halbfinale einziehen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 15:43 Uhr

© Getty Images Alexander Blockx hat bislang all seine Matches in Jeddah gewonnen

Weiße Weste für Alexander Blockx bei den NextGen Finals in Jeddah. Denn der Belgier gewann auch seine dritte Partie, diesmal gegen Dino Prizmic aus Kroatien. Blockx setzte sich mit 4:3 (4), 2;4, 4.2 und 4:0 durch.

Dieses Resultat katapultiert auch Nishesh Basavareddy in die Vorschlussrunde. Der US-Amerikaner hatte im ersten Match des Tages gegen Justin Engel mit 4:3 (2), 4:2 und 4.3 (5) gewonnen.

In der Gruppe A steht Nikolai Budkov Kjaer schon als Halbfinalist fest. Um den zweiten Gruppenplatz kämpfen noch Rafael Jodar und Topfavorit Learner Tien.

