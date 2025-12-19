Auch Grigor Dimitrov sucht einen neuen Coach

Grigor Dimitrov hat sich nach sieben Jahren Zusammenarbeit von seinem Coach Daniel Vallverdu getrennt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 13:51 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov hat sich von seinem Coach getrennt

Die markantesten Szenen von Grigor Dimitrov aus der Saison 2025 haben sich wohl in Wimbledon zugetragen. Denn zunächst einmal spielte der Bulgare gegen Jannik Sinner groß aus, ehe er sich dann am Oberkörper verletzte. Und von Sinner gestützt zu seiner Bank zurück wankte.Und das, nachdem Dimitrov schon bei den Australian Open und in Roland-Garros verletzungsbedingt früher aufgeben musste.

Das Comeback gab es erst beim Indoor-Turnier in Paris, aber da konnte Dimitrov nicht zum Zweitrunden-Match gegen Daniil Medvedev antreten.

Nun hat der Routinier in seinem Team kleinere Umbauarbeiten in Angriff genommen. Denn Dimitrov hat sich nach einer siebenjährigen Zusammenarbeit von Coach Dani Vallverdu getrennt. Vallverdu hat ja auch schon mit Andy Murray oder Stan Wawrinka gearbeitet.

Dass sich Grigor Dimitrov wenige Tage nach Carlos Alcaraz auch umorientiert, ist natürlich nicht ganz so spektakulär wie beim Spanier. Schließlich befindet sich der 34-Jährige in einer ganz anderen Phase seiner Karriere als Alcaraz.