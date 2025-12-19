ATP NextGen Finals live: Justin Engel vs. Nishesh Basavareddy im TV, Livestream und Liveticker
Justin Engel trifft bei den NextGen Finals in Jeddah heute auf Nishesh Basavareddy. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 13:28 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Tja, eine ...
... gute Erfahrung für Justin. der natürlich weiß, dass er wieder bei den NextGen Finals spielen wird. Wenn auch nicht in Jeddah - denn von doert zieht der Zirkus weiter. Wohin, weiß man noch nicht. Wir wissen dagegen, dass wir uns für heute verabschieden. Servus, ciao, baba!
Basavareddy - Engel 4:3, 4:2, 4:3
Mit 7:5 gewinnt Basavareddy den Tiebreak. Bei 6:5 und Matchball verzieht Engel seine Vorhand und verliert somit leider auch sein drittes Match bei den Next-Gen-Finals.
Basavareddy - Engel 4:3, 4:2, 3:3
Den Vorhand-Volley bei 30:15 darf Justin natürlich machen, es geht ins Tiebreak.
Basavareddy - Engel 4:3, 4:2, 2:3
Justin wehrt drei Breakbälle ab, davon zwei mit Assen. Und ist schon mal im Tiebreak.
Basavareddy - Engel 4:3, 4:2, 2:2
Basi macht nix Besonderes. Hat aber schon lange keine Probleme mehr, seine Aufschlagspiele durchzubringen.
Basavareddy - Engel 4:3, 4:2, 1:2
Justin entdeckt die Stopps für sich. Und geht zu Null wieder in Führung.
Basavareddy - Engel 4:3, 4:2, 0:1
Ordentlicher Start von Justin. Der jetzt im Grunde genommen frei aufsielen kann. Denn der Zug ins Halbfinale ist mit den beiden Satzverlusten wohl abgefahren.
Basavareddy - Engel 4:3, 4:2
Nun, das war jetzt aber sehr humorlos von Basi. Mit einem Zu-Null-Spiel den zweiten Satz klar gemacht.
Basavareddy - Engel 4:3, 3:2
So schnell gibt sich Engel noch nicht geschlagen. Der Deutsche kann nochmal verkürzen. Die Returnstärke von Basavareddy macht ihm aber vor allem beim zweiten Aufschlag große Probleme.
Basavareddy - Engel 4:3, 3:1
Zu null bestätigt der Amerikaner das Break.
Basavareddy - Engel 4:3, 2:1
Das Game beginnt mit einem langen Ballwechsel, den Basavareddy für sich entscheiden kann. Den Schwung nimmt er in die nächsten Ballwechsel mit. Vollendet wird das Break mit einem Return-Winner.
Basavareddy - Engel 4:3, 1:1
Basavareddy gleicht ohne Probleme aus.
Basavareddy - Engel 4:3, 0:1
Justin macht es unnötig spannend, gewinnt den Deciding Point aber souverän.
Basavareddy - Engel 4:3
Zu viele Fehler von Justin. Basi holt sich das Tiebreak mit 7:3.
Basavareddy - Engel 3:3
Ganz starke Aufschlag-Rückhand-Kombi von Justin. Damit geht es ins Tiebreak.
Basavareddy - Engel 3:2
In den Ballwechseln hat Basi die Nase vorne. Und jetzt gelingt auch ein feiner Vorhand-Stopp.
Basavareddy - Engel 2:2
Lustiger Vorhand-Slice-Versuch von Basi bei 30 alle, der es gerade mal bis zum Netz schafft. Es geht dennoch über Einstand. Justin gleicht mit dem Ass aus.
Basavareddy - Engel 2:1
Feines Händchen von Basi beim Stopp zum 40:0. Der Doppelfehler danach fällt noch nicht schwer ins Gewicht.
Basavareddy - Engel 1:1
In Sachen Aufschlag sollte Justin einen Vorteil haben. Und das zeigt sich beim Zu-Null-Spiel.
Basavareddy - Engel 1:0
Justin kann ein 0:30 nicht nutzen, den Deciding Point haut er mit der Vorhand ins Aus.
Pfeifen wird ...
... Mohamed Lahyani. Das kann unterhaltsam werden.
Die beiden ...
... herrlichen Buben sind schon da. Und für Kurzentschlossene gilt: ES scheint noch Tckets zu geben. Viele Tickets.
Ein Halbfinalist aus ...
... der anderen Gruppe steht ja auch schon fest: Nikolai Budkov Kjaer, der wackere Norweger, hat seine ersten beiden Matches gewonnen.
Bisher hat ...
... Justin gegen Dino Prizmic gespielt - und eben gestern gegen Alexander Blockx. Und es geht halt auch schnell in diesem Format bei den Finals.
Einmal geht´s noch ...
... aus Jeddah. Mindestens. Denn trotz zweier Niederlagen hat Justin Engel ja immer noch eine Chance, das Halbfinale des NextGen Masters zu erreichen. Da muss aber zunächst einmal ein Sieg gegen Nishesh Basavareddy her. Und danach Schützenhilfe von Alexander Blockx.
Trotz zweier Niederlagen hat Justin Engel heute doch noch die Chance, in das Halbfinale der NextGen Finals in Jeddah einzuziehen. Dazu muss allerdings ein glatter Sieg gegen Nishesh Basavareddy her.
Engel wird bei diesem Turnier ja von Davis-Cup-Chef Michael Kohlmann begleitet, der neue Coach Ulf Fischer musste passen.
Engel vs. Basavareddy - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Justin Engel und Nishesh Basavareddy gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.