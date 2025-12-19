NextGen Finals: Justin Engel scheidet sieglos aus

Justin Engel hat auch sein drittes Match bei den NextGen Finals in Jeddah verloren. Der Deutsche unterlag Nishesh Basavareddy in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 14:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Justin Engel hat in Jeddah keinen Sieg holen können

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

In zwei Sätzen war es knapp, am Ende war aber für Justin Engel auch im dritten Match in Jeddah nichts zu holen. Der Nürnberger unterlag Nishesh Basavareddy mit 3:4 (2), 2:4 und 3:4 (5). Damit gelang Engel bei seinem ersten Antreten bei den NextGen Finals kein Sieg.

Engel, der bei seiner Premiere der Nachwuchs-Veranstaltung der ATP von Davis-Cup-Chef Michael Kohlmann betreut wurde, hatte am Mittwoch gegen Alexander Blockx verloren, einen Tag später gab es dann eine Niederlage gegen Dino Prizmic.

Basavareddy wiederum wahrte seine Chance auf die Teilnahme am Halbfinale in Jeddah. Er braucht allerdings noch Schützenhilfe von Blockx, der in der zweiten Partie der Day Session gegen Prizmic antritt.