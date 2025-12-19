Ultimatum an Ferrero? Team Alcaraz hat wohl Druck gemacht

Spanischen Medien zufolge ist die Trennung zwischen Carlos Alcaraz und Juan Carlos Ferrero alles andere als einvernehmlich abgelaufen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 09:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz und Juan Carlos Ferrero bei den French Open 2025

Das abrupte Ende der Zusammenarbeit zwischen Juan Carlos Ferrero und Carlos Alcaraz hat die Tennisszene kalt erwischt. Umso heißer brodelt nun die Gerüchteküche, warum es zur Trennung zwischen dem Erfolgscoach und dem aktuellen Weltranglisten-Ersten kam. Und nun kommt es wohl darauf an, welche Quellen man anzapfen kann.

Im CLAY-Magazin wird nun eine Person aus dem Lager von Ferrero zitiert. Und zwar folgendermaßen: Was passiert ist, ist ganz einfach: Es gab immer Jahresverträge. Der Kontrakt für das Jahr 2025 ist Ende November zu Ende gegangen. Und sie haben bis zum Samstag, den 13. Dezember, gewartet, um einen neuen Vertrag zu präsentieren“, so die Quelle. „Und dann wurde verlangt, dass dieser bis zum Montag, den 15., unterschrieben wird. Juan Carlos hat das nicht akzeptiert. Und die andere Seite wollte keine Änderungen mehr vornehmen.“

Alcaraz ohne Vorbereitungsturnier zu den Australian Open

Wenn dem wirklich so war, dann sieht es so aus, als hätte es das Camp von Carlos Alcaraz darauf angelegt, Coach Ferrero aus dem Team zu bugsieren. Und das soll (nach denselben Quellen) nicht vom Spieler ausgegangen sein, sondern von dessen Vater und dem Manager.

Inwieweit sich diese Änderungen auf die Erfolge von Carlos Alcaraz auswirken werden, lässt sich naturgemäß überhaupt nicht prognostizieren. Mit Samuel Lopez hat er ja immer noch einen Übungsleiter an der Seite, der auch schon im vergangenen Jahr an seiner Seite war. Und der gemeinsam mit Ferrero den Award als „Coach of the Year“ bekommen hat.

Gleich zu Beginn der neuen Saison steht für Carlos Alcaraz mit den Australian Open ja das einzige Grand-Slam-Turnier an, das er noch nie gewonnen hat. Und bei dem Rivale Jannik Sinner als zweimaliger Titelträger antritt. Man darf gespannt sein. Hinweise auf die Form von Alcaraz wird es keine geben. Denn wie schon im vergangenen Jahr wird er keine Vorbereitungsturniere spielen.

