NextGen Finals: Topfavorit Tien wieder auf Titelkurs

Learner Tien hat mit einem sicheren Drei-Satz-Erfolg gegen Nikolai Budkov Kjaer das Halbfinale bei den NextGen Finals in Jeddah erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 21:25 Uhr

© Getty Images Learner Tien ist in Jeddah wieder auf Titelkurs

Im vergangenen Jahr war Learner Tien im Endspiel der NextGen Finals an Joao Fonseca gescheitert, 2025 setzte es zum Auftakt eine Niederlage gegen Rafael Jodar. Jetzt aber ist der US-Amerikaner plötzlich wieder auf Titelkurs. Denn Tien, der von Michael Chang betreut wird, gewann gegen Nikolai Budkov Kjaer nach anfänglichen Problemen doch noch recht sicher mit 3:4 (2), 4:2, 4:2 und 4:1.

Leidtragender war Jodar, der das spanische Duell gegen Martin Landaluce zwar für sich entscheiden konnte, mit zwei Siegen den Einzug ins Halbfinale aber dennoch verpasste. Denn Budkov Kjaer stand schon vor dem Freitag als Teilnehmer der Vorschlussrunde fest.

Da geht es für den Norweger morgen gegen Alexander Blockx. Der Belgier ist der einzige Spieler, der in Jeddah bislang alle Matches gewinnen konnte. Tien bekommt es mit Landsmann Nishesh Basavareddy zu tun, der Justin Engel mit 4:3 (2), 4:2 und 4:3 (5) bezwingen konnte, Der einzige deutsche Teilnehmer muss damit ohne Matchsieg abreisen.