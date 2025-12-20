Rafael Nadal verleiht den NextGen Finals Glanz

Wie schon in den Jahren zuvor hat Rafael Nadal auch 2025 bei den NextGen Finals vorbei geschaut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2025, 08:31 Uhr

© ATP / Corinne Debreuil Rafael Nadal bei den NextGen Finals in Jeddah

Sollte einer der Teilnehmer bei den NetGen Finals auf eine Trainingseinheit mit Rafael Nadal gehofft haben, dann ist dieser Wunsch 2025 nicht in Erfüllung gegangen. Denn Nadal trägt nach seiner Operation an der rechten Hand nach wie vor einen kleinen Gips, da ist jetzt erst einmal Schonung angesagt.

Was Nadal aber nicht davon abgehalten hat, beim Jahresabschluss der besten U-21-Spieler der ATP-Tour vorbeizukommen. Klar: Der spanische Großmeister verfolgt in Saudi-Arabien auch geschäftliche Interessen, seit 2024 ist Nadal Botschafter des saudi-arabischen Tennisverbandes. Und so ganz ohne Grund war die Visite in Jeddah auch aus persönlicher Sicht nicht: Denn Martin Lanadluce, einer der acht Teilnehmer der Finals, trainiert ja an der Rafa Nadal Academy. Und mit Rafael Jodar war noch ein zweiter Spanier am Start.

Die Entscheidung machen aber Spieler aus anderen Nationen untereinander aus. Denn ein Halbfinale ist eine rein US-amerikanische Angelegenheit. Da treffen nämlich Learner Tien und Nishesh Basavareddy aufeinander. Um den zweiten Finalplatz spielen der Belgier Alexander Blockx und Nikolai Budkov Kjaer aus Norwegen.

