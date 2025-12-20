Stan Wawrinka: 2026 wird das große Finale!

Stan Wawrinka wird 2026 seine letzte Saison im Profitennis bestreiten. Das hat der Schweizer in den sozialen Medien bekannt gegeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 22:02 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka dreht 2026 noch eine Runde über die Courts der Tenniswelt

Stan Wawrinka ist eine lebende Legende, da lassen wir gar keine andere Meinung zu. Drei Grand-Slam-Titel in der Ära der Großen Drei, olympisches Gold an der Seite von Roger Federer in Peking 2008. Und eine Leidenschaft noch im hohen Alter, die jedem Teenager gut zu Gesicht stehen würde.

40 Jahre hat Wawrinka mittlerweile auf dem Buckel, aber eine Saison möchte er sich auf der ATP-Tour schon noch geben. Im Zweifel auch bei Challenger-Turnieren. Denn dort wird Stan gefeiert, wie es ihm gebührt. Im Herbst etwa in Rennes oder St. Tropez. Den letzten Einsatz des Jahres gab es in Athen, da brachte Wawrinka Lorenzo Musetti in Runde zwei an den Rand einer Niederlage.

Wo nimmt Wawrinka endgültig Abschied?

Ansonsten ist es nicht mehr ganz so gut gelaufen: Die ATP-Charts weisen Stan als Nummer 157 der Welt aus. Na, und? Wawrinka spielt längst mit „House Money“, die Rückhand ist nach wie vor eine Augenweide, zu Beginn der Saison kommt es sogar noch einmal zu einem Schweizer Duett mit Belinda Bencic beim United Cup.

Wo genau der letzte Aufschlag von Stan Wawrinka auf der ATP-Tour einschlagen wird, steht naturgemäß noch nicht fest. Aber es würde sich natürlich das 500er in Basel anbieten. Auch wenn ihm der doch recht hurtige Hallenboden in der St. Jakobshalle in der Regel nicht in die Karten gespielt hat.

An Spielmöglichkeiten wird es Stan Wawrinka hoffentlich nicht mangeln. Denn wirklich jedes Turnier kann sich immer noch mit seinem Namen schmücken. Und sollte ungefragt Wildcards bereitstellen. Wie es sich für eine Legende gehört.

