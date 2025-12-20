ATP NextGen Finals: Learner Tien erspielt sich zweite Titelchance

Learner Tien hat wie im Vorjahr das Endspiel der NextGen Finals in Jeddah erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2025, 20:45 Uhr

Learner Tien ist nicht gut in die NextGen Finals 2025 gestartet, gleich zum Auftakt setzte es eine Niederlage gegen Rafael Jodar. Seitdem hat sich der amerikanische Linkshänder aber nichts zuschulden kommen lassen. Im Halbfinale am Samstag gewann Tien gegen Landsmann Nishesh Basavareddy mit 4:2, 4:1 und 4:3 (4).

Im Endspiel geht es morgen gegen den an Position zwei gesetzten Alexander Blockx. Der Belgier hatte sich im ersten Halbfinale gegen Nikolai Budkov Kjaer mit 4:3 (4), 4:3 (8) und 4:2 durchgesetzt.

Vor Jahresfrist war Learner Tien im Endspiel an Joao Fonseca gescheitert. Der Brasilianer wäre auch 2025 qualifiziert gewesen, hatte aber ebenso wie Jakub Mensik auf einen Start verzichtet.

Mit Justin Engel war bei dieser letzten Ausgabe in Jeddah erstmals ein deutscher Teilnehmer am Start. Engel schied allerdings sieglos aus.