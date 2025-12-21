Nick Kyrgios kehrt in Brisbane auf die Tour zurück

Nick Kyrgios wird seine Saison 2026 beim ATP-250-Turnier in Brisbane eröffnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.12.2025, 07:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nick Kyrgios will die Fans in Brisbane erneut begeistern

Nick Kyrgios will es 2026 offenbar noch einmal wissen. Der Australier, der in den vergangenen Jahren von großen Verletzungsproblemen geplagt wurde, erhielt eine Wildcard für das ATP-250-Turnier in Brisbane (5. bis 11 Januar 2026). Das gaben die Veranstalter am Sonntag (Ortszeit) bekannt.

Kyrgios stand letztmals im März beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami auf dem Matchcourt und bestritt in der abgelaufenen Saison wegen anhaltender Knieprobleme nur fünf Einzelmatches. Zuletzt habe sich der Zustand seines Knies deutlich verbessert, erklärte der 30-Jährige im November gegenüber der “Australian Associated Press”.

Kyrgios hat ambitioniertes Programm vor sich

Kyrgios konnte das Turnier in Brisbane 2018 für sich entscheiden. In der abgelaufenen Saison scheiterte er in Runde eins knapp am späteren Halbfinalisten Giovanni Mpetshi Perricard, für mehr Aufsehen sorgte sein Doppel-Auftritt an der Seite von Novak Djokovic. Die beiden verloren im Achtelfinale gegen Nikola Mektic und Michael Venus.

Bevor Kyrgios in Brisbane an den Start geht, wird er am 28. Dezember dieses Jahres noch den Kampf der Geschlechter gegen Aryna Sabalenka bestreiten. Weiters plant der Australier zu Saisonbeginn Auftritte beim Einladungsturnier in Kooyong sowie bei den Australian Open. Für einen Startplatz beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres benötigt der Lokalmatador ebenfalls eine Wildcard.