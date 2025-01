ATP Brisbane: Djokovic und Kyrgios geben Sieg aus der Hand

Novak Djokovic und Nick Kyrgios sind in der zweiten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Brisbane trotz einer Führung im Match-Tiebreak an Nikola Mektic und Michael Venus gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2025, 07:42 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Nick Kyrgios in Brisbane

7:4 hatten Djokovic und Kyrgios in der Entscheidung schon geführt, lediglich drei Punkte fehlten zum nächsten Coup, nachdem die beiden zum Auftakt gegen Andreas Mies und Alexander erler gewonnen hatten. Aber Mektic und Venus, in Brisbane an Position eins gesetzt, kamen zurück, gewannen schließlich mit 6:2, 3:6 und 10:8.

Fü Nick Kyrgios ist sein Comeback-Turnier damit endgültig Geschichte. Der Australier hatte am Dienstag im Einzel gegen Giovanni Mpetshi Perricard in drei dramatischen Sätzen verloren.

Novak Djokovic hat dagegen im Single noch alle Chancen. Der serbische Großmeister trifft morgen im Achtelfinale auf Gael Monfils, gegen der er alle bislang gespielten 19 Partien gewonnen hat.