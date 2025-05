ATP Masters Rom: Jannik Sinner startet Comeback mit einer Night Session

Jannik Sinner wird sein erstes Match nach der dreimonatigen Zwangspause beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom am Samstagabend auf dem Campo Centrale bestreiten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.05.2025, 15:59 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat die Unterstützung der Fans sicher

Wer sich in Italien für Tennis interessiert, der wird sein Samstagabendprogramm wohl ein bisschen nach dem richten, was sich da auf dem Campo Centrale im Foro Italico in Rom tut. Denn da steigt Jannik Sinner um 19 Uhr gegen Mariano Navone wieder in den Spielbetrieb ein. Drei Monate war Sinner bekanntlich gesperrt, nun gilt es für den Weltranglisten-Ersten Matchpraxis zu sammeln.

Sollte es in Rom damit nicht nach Wunsch klappen, gibt es dazu ja noch die Möglichkeit in Hamburg, wo Sinner ebenfalls auf der Meldeliste steht.

Zunächst aber gehört die volle Aufmerksamkeit Mariano Navone. Kein leichter Gegner zu Einstieg, aber eben auch einer, der seinem Gegner einen schönen Rhythmus gibt. Noch dazu am Abend, wo es in Rom schon mal frisch werden kann und die Bälle nicht so schnell fliegen. Was natürlich heißt, dass die einfachen Punkte auch für Jannik Sinner im Dutzend daherkommen.

Seinen allerersten Auftritt beim heimischen 1000er hatte Sinner im Jahr 2019, da gewann er in Runde eins locker gegen Steve Johnson, verlor danach gegen Stefanos Tsitsipas. Der Grieche war es auch, d er den bislang besten Lauf Sinners im Viertelfinale 2022 beendete. Im vergangenen Jahr konnte Sinner ja nicht antreten. Umso größer die Vorfreude der italienischen Fans.

