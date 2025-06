ATP Eastbourne: Taylor Fritz und Jenson Brooksby bestreiten finales US-Duell

Beim ATP 250er-Turnier in Eastbourne hat Taylor Fritz das Endspiel erreicht. Gegen Alejandro Davidovich Fokina siegte Fritz 6:3, 3:6, 6:1 und spielt am Samstag um seinen zweiten Rasentitel der Saison gegen Jenson Brooksby.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.06.2025, 21:22 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz ist auf dem Rasen in diesem Jahr fast unschlagbar.

Taylor Fritz musste gegen Alejandro Davidovich Fokina viel investieren, um dann am Ende doch den verdienten Finaleinzug in Eastbourne feiern zu können. Im ersten Satz verlief noch alles standesgemäß. Der Weltranglistenvierte holte sich den ersten Satz souverän, verlor im zweiten Satz jedoch seine konsequente Linie und kassierte den Ausgleich.

Im dritten Durchgang nahm Taylor Fritz, der am Vortag zwei Siege feiern durfte, dann aber so richtig fahrt auf und führte schnell mit 3:0. Das war bereits genug, um seinen spanischen Kontrahenten zu bezwingen, der lediglich ein Spiel im finalen Satz auf das Scoreboard bringen konnte.

Jenson Brooksby bezwingt Ugo Humbert

Jenson Brooksby wird Landsmann Fritz im Endspiel am Samstag fordern. Gegen Ugo Humbert, der auf Rasen durchaus zu überzeugen weiß, setzte sich der US-Amerikaner in drei Sätzen durch. Den engen ersten Satz musste Brooksby, der als Lucky Loser in das Hauptfeld rutschte, noch mit 7-9 im Tiebreak an den Franzosen geben.

Doch anschließend startete der 24-Jährige eine Aufholjagd und drehte nach einem 6:4 im zweiten Satz die Partie endgültig mit einem weiteren 6:4. Nach seinem Premierentitel im April kann Jenson Brooksby also mit dem nächsten Triumph nachlegen, sollte auch Taylor Fritz geschlagen werden. Fritz kann seinen zweiten rasentitel der Saison feiern, nachden der US-Boy bei den BOSS OPEN triumphierte.

Hier das Einzel-Tableau in Eastbourne