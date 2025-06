ATP Eastbourne: Fritz schnappt sich Titel gegen Brooksby

Beim ATP-250-Turnier in Eastbourne hat Titelverteidiger Taylor Fritz das rein US-amerikanische Finale gegen Jenson Brooksby mit 7:5 und 6:1 für sich entschieden.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.06.2025, 19:34 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz sicherte sich in Eastbourne den zweiten Turniersieg innerhalb weniger Wochen.

Die Nummer fünf der Welt steckte einen frühen Breakrückstand im ersten Satz gut weg und schaffte postwendend das Rebreak. Als bereits alles auf ein Tiebreak hinauszulaufen schien, schlug Fritz im entscheidenden Moment zu und sicherte sich mit einem weiteren Break den 7:5-Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang war nach einem umkämpften Spiel, in dem Fritz nur mit Mühe seinen Aufschlag halten konnte und auf 2:1 stellte, die Gegenwehr des 24-Jährigen Weltranglisten-149. gebrochen. Fritz gab in der Folge kein Game mehr ab und fixierte nach einer Spielzeit von einer Stunde und 26 Minuten den 7:5, 6:1-Erfolg. Nach 2019, 2022 und 2024 war es bereits der vierte Eastbourne-Triumph für den US Open-Finalisten des Vorjahres.

Nach dem Turniersieg in Stuttgart, wo er Alexander Zverev im Finale mit 6:3 und 7:6 (0) bezwang, ist es für Fritz der zweite Turniersieg auf Rasen in dieser Saison. In dieser Form muss man den 27-Jährigen wohl definitiv zu den Mitfavoriten in Wimbledon zählen.

Taylor Fritz hat im Tennis-Mekka jedoch eine knifflige Auftakthürde zu meistern. In Runde eins wartet nämlich Aufschlag-Riese Giovanni Mpetshi Perricard, den man speziell auf Rasen wohl eher nicht zu Beginn eines Turnieres zugelost bekommen will.

