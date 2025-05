ATP-Masters Rom: Tsitsipas fixiert Blockbuster gegen Fils, Musetti glänzt

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom sind am Freitag Stefanos Tsitsipas, Arthur Fils, Lorenzo Musetti und Daniil Medvedev souverän in die dritte Runde eingezogen. Wie auch Carlos Alcaraz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.05.2025, 17:03 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat am Freitag in Rom einen guten Eindruck hinterlassen

So kann es gehen, wenn man aus den Top Ten fällt und als Nummer 18 schon in Runde drei gegen die Nummer 13 ran muss. Und also werden am Sonntag Stefanos Tsitsipas (18) und Arthur Fils (13) schon sehr früh im Turnier aufeinander treffen. Geht es nach den Vorstellungen der beiden am heutigen Freitag, dann sollte dieses Match ein extrem unterhaltsames werden.

Denn zunächst brauste Fils überraschend glatt mit 6:2 und 6:2 über Tallon Griekspoor hinweg. Tsitsipas hatte da mit Alexandre Müller schon härter zu kämpfen, vor allem im zweiten Satz. Letztlich gewann der Grieche aber mit 6:2 und 7:6 (3). In der Box von Tsitsipas saß übrigens Freundin Paula Badosa - die selbst aufgrund einer Verletzung mal wieder nicht antreten konnte.

Alcaraz nun wieder gegen einen Serben

Lorenzo Musetti durfte derweil auf dem Campo Centrale aufschlagen. Und hielt sich beim 6:3 und 6:2 gegen Otto Virtanen nicht lange auf. Musetti wird in Runde drei auf Brandon Nakashima treffen, der nach dem Rückzug von Jordan Thompson gratis aufstieg.

Seinen ersten Auftritt in Rom 2025 legte auch Carlos Alcaraz hin. Der Spanier stellte mit einem 6:3 und 6:2 gegen Dusan Lajovic die Bilanz gegen den Serben auf 5:0. Und trifft auf einen Landsmann von „Dutzee“: Denn Laslo Djere hatte beim 6:3 und 6:0 gegen Alex Michelson auch herzlich wenige Probleme.

Auf dem Court Pietrangeli setzte sich Daniil Medvedev, der Rom-Champion von 2023, gegen Cameron Norrie sicher mit 6:4 und 6:2 durch. Medvedev hat nun Alexei Popyrin vor der Brust.

