ATP Washington: De Minaur gelingt Dreisatzerfolg gegen Jiri Lehecka

Alex De Minaur hat beim ATP 500er-Turnier in Washington das Viertelfinale einen Marathon gegen Jiri Lehecka gewonnen. Der Australier siegte 7:6(4), 6:7(6), 6:4

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2025, 22:22 Uhr

© Getty Images Alex De Minaur nutzt die Woche in Washington zur Vorbereitung auf die kommenden Turniere.

Sowohl Alex De Minaur als auch Jiri Lehecka hielten den ersten Satz lange Zeit offen. Drei Breakchancen konnte der Australier De Minaur nicht verwerten. So ging es folgerichtig ohne Aufschlagverlust in den Tiebreak, den Alex De Minaur in eine Satzführung ummünzen konnte.

Auch im zweiten Satz gelang keinem der beiden Spieler eine deutliche Führung. Den Aufschlagverlust De Minaurs zum 2:3, egalisierte der Australier kurze Zeit später. Der nächste Tiebreak ging an Jiri Lehecka, der damit einen dritten Satz erzwingen konnte.

Lehecka mit einer Schwäche zu viel

In diesem zeigte Lehecka dann eine Schwäche zu viel und konnte nach dem Doppelbreak für De Minaur den Rückstand nicht mehr aufholen. So durfte sich der 13. der Weltrangliste nach 2:47 Stunden über den Einzug in das Viertelfinale freuen, in dem Brandon Nakashima nach Sieg gegen Cameron Norrie wartet.

Auch Daniil Medvedev setzte seine Siegeserie in der US-Bundeshauptstadt fort. Gegen Yibing Wu siegte der Weltrangliste-14. ungefährdet 6:3, 6:2. Gegner im Viertelfinale ist der Franzose Corentin Moutet, der sich in zwei Sätzen gegen Dan Evans durchsetzen konnte.

Hier das komplette Einzel-Tabelau in Washington