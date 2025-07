ATP Washington: Medvedev schlägt Opelka, De Minaur siegt glatt

Daniil Medvedevund Alex De Minaur sind beim ATP-Turnier in Washington in das Achtelfinale eingezogen. Medvedev siegte in drei Sätzen am Ende deutlich gegen den Aufshclagriesen Reilly Opelka.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 22:00 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev möchte sich in Washington die Matchhärte für die Hardcourtseason holen.

Trotz der kurzfristigen Absage von Holger Rune, sind genügend große Namen beim 500er-Event in Washington am Start. So schlugen nach Ortszeit am Mittwochmittag bereits Daniil Medvedev und Alex De Minaur auf.

Daniil Medvedev setzte sich gegen den aufschlagstarken Reilly Opelka in drei Sätzen durch. Nach dem Satzrückstand drehte der Weltranglisten-14. das Match, da die Qualität beim Serve von Opelka mit zunehmender Spielzeit nachließ. 3:6, 7:5, 6:1 stand nach zwei Stunden Spielzeit als Endergebnis auf dem Scoreboard. Im Achtelfinale wartet auf den Russen nun Yibing Wu, der sich ebenfalls in drei Sätzen gegen den Australier Alexei Popyrin durchsetzen konnte.

De Minaur macht es nur im ersten Satz spannend

Im zweiten australisch-chinesischen Duell des Tages setzte sich dann Alex De Minaur gegen Yunchaokete Bu durch. Im ersten Satz sicherte sich der favorisierte De Minaur erst im Tiebreak die Satzführung. Der zweite Durchgang verlief dann jedoch deutlich für die aktuelle Nummer 13 der Weltrangliste. Nach 1:50 Stunde siegte De Minaur mit dem ersten Matchball verdient 7:6(5), 6:2.

In der Runde der letzten 16 Spieler trifft Alex De Minaur nun auf Jiri Lehecka, der wiederum gegen Zachary Svajda über die volle Distanz gehen musste, um den Einzug in die nächste Runde sicher zu haben.

