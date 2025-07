ATP Washington: Holger Rune muss verletztungsbedingt absagen

Holger Rune wollte beim ATP-Turnier in Washington ins dieser Woche durchstarten. Doch eine Verletzung stoppt den Dänen vor seinem Duell mit Alexandre Müller.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2025, 21:07 Uhr

© Getty Images Holger Rune musste in Washington kurzfristig absagen.

Noch zu Beginn der Woche schwärmte Holger Rune von seinen Trainingssessions mit Andre Agassi. Der Weltranglistenneunte suchte die Hilfe des achtmaligen Grand-Slam-Siegers und fand lobende Worte für den ehemaligen Weltranglistenersten. Welch positiven Effekt die gemeinsamen Stunden auf dem Court für Rune hat, bleibt jedoch vor erst ungeklärt.

Denn eine Rückenverletzung stoppt den Skandinavier kurz vor seinem Erstrundenduell mit dem Franzosen Alexandre Müller. Zunächst gaben dies die Turnierveranstalter bekannt. Kurze Zeit später äußerte sich auch Rune selbst zu seinem Zustand und gab an, dass er „nicht fit“ sei, um spielen zu können.

Rune startet in kommender Woche in Toronto

Als „nicht dramatisch“ bezeichnete Holger Rune die Verletzung und macht damit Hoffnung auf einen Start beim ATP Masters in Toronto in der kommenden Woche. Beim Turnier in Kanada kam Rune bisher nie über die dritte Rune hinaus.

Vielleicht hat Andre Agassi in der kommenden Woche den passenden Rat, um mit gesundem Rücken und guter Form einen tiefen Lauf in der kanadischen Hauptstadt zu starten.

Hier das komplette Einzel-Tabelau in Washington