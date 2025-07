Holger Rune schwärmt von Zusammenarbeit mit Agassi

Holger Rune sorgte schon vor seinem ersten Match beim ATP-Event in Washington für Aufsehen. Denn Andre Agassi begleitete den Dänen beim Training. Rune selbst schwärmt vom ehemaligen Champion.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2025, 06:15 Uhr

© Getty Images Holger Rune lief in Wimbledon noch ohne Andre Agassi zu den Trainingseinheiten.

Eine Zusammenarbeit, die in dem vergangenen Tag für Aufsehen sorgte. In Washington, im Rahmen des ATP 500er-Turniers, holte sich Holger Rune einen prominenten Namen auf den Trainingscourt. Andre Agassi begleitete den Dänen bei seinen Einheiten und versucht so dem 22-Jährigen beim Weg in die Weltspitze zu helfen.

Holger Rune schwärmte dabei in der US-Hauptstadt von der Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Weltranglistenersten und achtfachen Grand-Slam-Sieger. “Ich habe bisher niemanden getroffen, der das Spiel so betrachtet“, erzählt Rune von seiner Arbeit mit Agassi. „Er gab mir einen Einblick, wo er mich in der Zukunft sieht. Es gibt viele Dinge, die ich verbessern muss.“

Rune immer wieder auf Coach-Suche

Ob aus den Sessions in den USA eine längerfristige Zusammenarbeit wird, steht offiziell noch nicht fest. Dass Holger Rune einen neuen Input dringend nötig hat, sollte selbst dem Dänen schon länger bewusst sein.

Immer wieder holte sich Holger Rune in der Vergangenheit renommierte Coaches an die Seite, darunter Patrick Mouratoglou oder auch Boris Becker. Lange hielt keine Zusammenarbeit an. Aktuell arbeitet der Däne mit seinem langjährigen Coach Lars Christensen zusammen.

In der ersten Runde des 500er-Turniers in Washington trifft Holger Rune in seinem ersten Match auf Alexandre Muller. Eventuell mit Andre Agassi in der Box.