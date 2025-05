ATP Masters Rom live: Alexander Zverev vs. Ugo Carabelli im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf den Argentinier Ugo Carabelli. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2025, 15:53 Uhr

Es wird die erste Begegnung zwischen Zverev und Carabelli werden - mit einer klaren Ausgangslage. Der Deutsche tritt als Titelverteidiger und Nummer zwei der Welt an, Carabelli bekleidet in den Charts aktuell Position 60, ist also klarer Außenseiter.

Allerdings hat der Argentinier in diesem Jahr auf Sand schon gezeigt, dass er gefährlich sein kann: Sowohl in Rio de Janeiro wie auch in Santiago erreichte Carabelli das Halbfinale - und scheiterte jeweils an Sebastian Baez.

Zverev vs. Carabelli - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Ugo Carabelli gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Rom