Terence Atmane: Schlägerwurf, Aufgabe, Neuanfang

2025 erreichte Terence Atmane beim 1000er-Turnier in Cincinnati völlig überraschend das Halbfinale. Etwas mehr als ein Jahr später ist von diesem Höhenflug nicht mehr viel übrig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2026, 18:43 Uhr

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© Getty Images Terence Atmane fiel zuletzt negativ auf

Im Schatten der Disqualifikation von Daniil Medvedev wäre es am Montag auf der ATP-Tour um Haaresbreite zu einem weiteren Eklat gekommen. Terence Atmane brannten in der ersten Qualifikationsrunde des 1000er-Turniers von Shanghai gegen Bernard Tomic die Sicherungen durch und hätte im dritten Satz mit einem Schlägerwurf beinahe einen oder mehrere Zuschauer getroffen.

Atmanes Schläger verfehlte die Tribünen knapp, wodurch der 24-Jährige einer Disqualifikation entging. Zu einem vorzeitigen Ende der Partie kam es letztlich dennoch: Atmane gab beim Stand von 3:6, 6:4 und 3:5 auf, als offiziellen Grund führte die ATP eine Verletzung am linken Bein an.

Ähnlicher Vorfall in Jingshan

Atmanes Aufgabe kurz vor Schluss erinnerte frappant an einen Vorfall vor einer Woche, als der Franzose in der ersten Runde des Challenger-Turniers von Jingshan gegen Elias Ymer beim Stand von 6:4, 5:7 und 5:5 aufhörte. Offiziell laborierte der Weltranglisten-99. auch damals an einer Fußverletzung.

Atmane entschuldigte sich am Dienstag via Instagram für sein “schlechtes Benehmen” in Shanghai und gab Einblicke in sein Seelenleben: “Dass ich vor einem Monat noch unter den Top 40 war und nun gesehen habe, dass ich fast aus den Top 100 herausgefallen bin, hat mich mehr gestresst und unter größeren Druck gesetzt, als ich mir jemals hätte vorstellen können.”

Atmane will “einen Schritt zurücktreten”

“Das entschuldigt mein schlechtes Verhalten nicht und nachdem ich in Betracht gezogen habe, was in den vergangenen Wochen auf dem Platz passiert ist, habe ich beschlossen, einen Schritt zurückzutreten und von Null anzufangen", führte Atmane, der im August noch zu den besten 50 Spielern der Welt gezählt hatte, aus.

Er wisse nicht, ob er angesichts seiner gesundheitlichen Probleme in dieser Saison noch einmal auf den Platz zurückkehren werde, meinte Atmane, der 2025 völlig überraschend das Halbfinale von Cincinnati erreicht hatte: “Ich weiß nur, dass es - egal welche Entscheidungen wir treffen werden - die beste sein wird."